La búsqueda de Lautaro Ortiz, el joven de 25 años de Luis Guillón que era buscado desde hacía varios días, terminó con una noticia dolorosa. Su familia informó a El Diario Sur que el joven murió y confirmó que se trató de un suicidio.

Lautaro había sido visto por última vez el martes 17 de noviembre, cuando salió de la casa de su madre, ubicada en el barrio porteño de San Telmo, con destino a la vivienda de su padre, en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría. Sin embargo, nunca llegó a destino.

Ante la falta de noticias, sus familiares y allegados habían iniciado una intensa búsqueda y difundido su imagen en redes sociales para solicitar la colaboración de la comunidad.