El mensaje de los obispos de Lomas tras la visita del Papa: "Comienza otro tiempo"

Luego de la visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrolló entre el 8 y el 11 de noviembre, el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y el obispo auxiliar, monseñor Fernando Rodríguez, difundieron una carta pastoral dirigida a los fieles de la diócesis. En el documento, invitaron a las comunidades religiosas a reflexionar sobre lo vivido durante la presencia del Pontífice en el país y a compartir sus experiencias durante las próximas semanas. La carta, titulada “Guardar en el corazón, dejar que dé fruto”, fue difundida después de la partida de León XIV y plantea la necesidad de que su visita tenga continuidad en la vida de las comunidades. Los obispos destacaron la participación de los fieles y agradecieron a quienes colaboraron con las actividades. “Hemos vivido días de una alegría inmensa. La visita del papa León XIV a nuestra patria y a nuestra diócesis ha sido una verdadera fiesta de fe, de comunión y de esperanza”, expresaron Lugones y Rodríguez en el documento, difundido por Eclesia, el medio de noticias del Obispado de Lomas de Zamora. En ese sentido, señalaron que la finalización de las actividades abre una nueva etapa para los fieles. “Comienza otro tiempo, quizás el más fecundo: el tiempo de dejar que lo vivido siga trabajando en nuestro corazón”, sostuvieron.

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La convocatoria de los obispos de Lomas de Zamora tras la visita del Papa En la carta pastoral, los representantes de la diócesis propusieron que los fieles dediquen un tiempo a la oración y a la reflexión personal sobre los mensajes y las experiencias que dejó la visita de León XIV. También retomaron una serie de preguntas que habían planteado antes de la llegada del Pontífice, relacionadas con el significado de su presencia en la Argentina y los cambios que podría impulsar dentro de la Iglesia diocesana. El Papa León XIV junto al obispo de Lomas, Jorge Lugones. “Esta es nuestra primera invitación: busquemos un tiempo de silencio y oración. Sentémonos junto a Jesús, cada uno personalmente, con sencillez y confianza”, expresaron los obispos. Además, convocaron a las parroquias, capillas, colegios, comunidades religiosas, movimientos e instituciones de la diócesis a organizar espacios de encuentro durante las próximas semanas. El objetivo será compartir las experiencias de quienes participaron de las actividades y reflexionar sobre los mensajes transmitidos por el Papa. El mensaje a los fieles Los obispos aclararon que la propuesta no implica necesariamente la organización de nuevas actividades, sino aprovechar los encuentros habituales de las comunidades para intercambiar experiencias y reflexionar sobre el futuro de la Iglesia local.

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