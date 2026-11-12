Línea 518: cambiaron los horarios del colectivo que va a los Bosques de Ezeiza

La línea 518 de colectivos modificó los horarios de su ramal que conecta Barrio Uno con los Bosques de Ezeiza, un servicio que funciona durante los fines de semana y feriados. Se difundió un nuevo cronograma con las salidas previstas desde ambos puntos del recorrido, que permite a los vecinos organizar sus viajes hacia el espacio verde.

El ramal había comenzado a funcionar recientemente como una nueva alternativa de transporte público para quienes buscan llegar a los Bosques de Ezeiza. En su presentación, se había anunciado que los colectivos circularían con una frecuencia de 25 minutos, aunque no se habían informado los horarios de inicio y finalización del servicio.

El recorrido del ramal de la línea 518 que va a los bosques de Ezeiza.

Ahora se dio a conocer una grilla de horarios que contempla salidas desde los Bosques de Ezeiza y desde la Facultad, ubicada en Barrio Uno. El cronograma incluye servicios entre las 9:56 y las 16:13, con intervalos variables entre las salidas.

De acuerdo con los horarios difundidos, las primeras salidas desde los Bosques están previstas para las 9:56 y las 10:06, mientras que desde la Facultad serán a las 10:06 y las 10:16. La programación continúa durante el mediodía y la tarde, con servicios que parten de ambos extremos del recorrido.

Línea 518: los nuevos horarios del ramal Bosques de Ezeiza

El nuevo cronograma de la línea 518 corresponde exclusivamente a los sábados, domingos y feriados. Los horarios publicados para cada una de las cabeceras son los siguientes:

Bosques de Ezeiza Facultad (Barrio Uno) 09:56 10:06 10:06 10:16 10:31 10:41 10:41 10:51 10:56 11:06 11:06 11:16 11:21 11:31 11:31 11:41 11:46 Publicidad 11:56 11:56 12:06 12:11 12:21 12:21 12:31 12:36 12:46 12:46 12:56 13:01 13:11 13:11 13:21 13:26 13:36 13:36 13:46 13:51 14:01 14:01 14:11 14:16 14:26 Publicidad 14:26 14:36 14:41 14:51 14:51 15:01 15:06 15:16 15:16 15:26 15:31 15:41 15:41 15:51 15:53 16:03 16:03 16:13

Según el cronograma, la última salida informada desde los Bosques de Ezeiza es a las 16:03, mientras que desde la Facultad de Barrio Uno está prevista para las 16:13.

Los intervalos entre las salidas no son uniformes. En algunos tramos se contemplan servicios separados por 10 minutos, mientras que en otros la diferencia es de 15 o 25 minutos. De esta manera, la nueva programación presenta variaciones respecto de la frecuencia de 25 minutos que se había anunciado inicialmente.

Cómo es el recorrido de la línea 518 hacia los Bosques de Ezeiza

El ramal de la línea 518 conecta Barrio Uno con los Bosques de Ezeiza y circula exclusivamente los fines de semana y feriados.

De acuerdo con el recorrido informado cuando se puso en funcionamiento, el colectivo parte desde Barrio Uno y continúa por la Ruta 205. Posteriormente, toma la avenida El Trébol y sigue por la calle Ingeniero Fernández García hasta llegar a los Bosques de Ezeiza.

La incorporación de este ramal permitió sumar una alternativa de transporte público para los vecinos que desean visitar el espacio verde durante los días de descanso.

Con la publicación del nuevo cronograma, los usuarios cuentan con información sobre los horarios previstos en ambas cabeceras para planificar sus viajes de ida y vuelta.