El Municipio de San Vicente se comprometió a impulsar las gestiones para una eventual expropiación de los terrenos en disputa en el barrio La Merced, luego de la suspensión del desalojo que estaba previsto para este martes. El acuerdo quedó por escrito hoy, después de una serie de reuniones entre representantes de los vecinos y autoridades municipales. El acta final, a la que tuvo acceso El Diario Sur, lleva la firma del intendente Nicolás Mantegazza. “No se realizará ningún desalojo en el barrio La Merced”, anunció el Municipio en un comunicado oficial. Allí precisó que el operativo previsto para este martes alcanzaba a determinados lotes de la manzana 67 y que no se llevaría adelante. En esos terrenos, ubicados entre la Ruta 6 y la calle Dewey, viven unas nueve familias. En el mismo comunicado, el gobierno local señaló que en las últimas horas tomó conocimiento de que el conflicto judicial podría extenderse a otras manzanas del barrio. Frente a ese escenario, anunció que buscará “agotar todas las instancias legales, judiciales e institucionales para defender los derechos de los vecinos” y que, de ser necesario, impulsará la expropiación de los predios involucrados.

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“El gobierno municipal ha tomado una decisión firme: agotar todas las instancias legales, judiciales e institucionales para defender los derechos los vecinos, llegando incluso, de ser necesario, a impulsar la expropiación de los predios involucrados”, sostiene el comunicado. Qué dice el acta que firmó Mantegazza El documento establece que el Municipio hará un relevamiento lote por lote junto con los vecinos para identificar a los titulares registrales, a quienes ocupan los inmuebles y la situación judicial de cada parcela. También prevé abrir un legajo por familia con la documentación que pueda aportar, como boletos de compraventa, cesiones de derechos, comprobantes de impuestos y servicios y constancias de las obras realizadas. Una vez concluido el relevamiento, el Ejecutivo municipal se comprometió a elaborar y enviar al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que identifique los inmuebles y fundamente su declaración de utilidad pública con vistas a una eventual expropiación. El acta también prevé gestiones ante organismos provinciales, estudios, tasaciones y la previsión de los recursos necesarios. El objetivo es regularizar la titularidad de los lotes en favor de quienes los habitan y acrediten que cumplen los requisitos legales.

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