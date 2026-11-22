Estrella del Sur consiguió una victoria agónica por 3-2 ante Cañuelas en la ida de las semifinales del Reducido de la Primera C. El equipo de Alejandro Korn logró revertir un resultado adverso y llegará con ventaja a la vuelta, en busca de un lugar en la final por el tan ansiado ascenso a la B Metropolitana. El estadio Ciudad de San Vicente tuvo un ambiente ensordecedor, con fuegos artificiales y el aliento constante de los hinchas. Mientras se dirigían a posicionarse en el campo de juego, entre los jugadores del Naranja se escuchaba una sola frase: “Vamos, un pasito más. Esto es nuestro”. Así comenzó el encuentro, con los locales decididos a buscar el primer gol y con varias aproximaciones que no lograron concretar. Los jugadores de Estrella del Sur salieron a la cancha con chicos del club. Foto: El Diario Sur A falta de dos minutos para el cierre del primer tiempo, Enzo Ibáñez abrió el marcador para la visita con un cabezazo en el medio del área. Con el resultado en contra, los de Alejandro Korn salieron nuevamente a buscar la igualdad en el complemento, pero a los 61’ Javier Arias estiró la ventaja con un remate frente al arquero Valentín Díaz.

Publicidad

A los 81’, el partido quedó detenido por el ingreso de una ambulancia debido a una lesión de Kevin Silcan, jugador de Cañuelas, quien sufrió un fuerte golpe en la cabeza y debió ser trasladado. De esta manera, el equipo quedó con uno menos debido a que ya habían realizado todas las modificaciones. El jugador debió ser trasladado. Foto: El Diario Sur Tres goles en diez minutos para Estrella del Sur Después de diez minutos de interrupción, el juego se reanudó con el aliento de los hinchas al ritmo de “Esta tarde cueste lo que cueste”. En ese contexto, el conjunto dirigido por Agustín Wallach protagonizó una ráfaga de goles que cambió por completo el resultado: Kevin Araujo, de cabeza, marcó el descuento a los 94’ y, apenas unos momentos después, Lautaro Torres estableció el 2-2 con una definición frente al arco rival que hizo delirar al público. Lautaro Torres y Kevin Araujo tras el 2-2. Foto: El Diario Sur A pesar de eso, Estrella no se conformó con el empate y siguió buscando el triunfo. A los 103’, Guillermo Hauche definió por arriba del arquero, convirtió el 3-2 y desató el festejo en Alejandro Korn.

Publicidad