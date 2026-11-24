La Justicia suspendió el desalojo previsto para este martes 24 de noviembre en la manzana 67 del barrio La Merced de San Vicente, ubicada entre la Ruta 6 y la calle Dewey. Según informaron a El Diario Sur vecinos afectados, la medida judicial se tomó porque no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para realizar el operativo. Sin embargo, en la zona continúa habiendo presencia policial. El lunes feriado, un grupo de vecinos cortó el tránsito en la Ruta 6 para protestar contra el desalojo. La medida prevista para este martes alcanzaba a una sola manzana, pero la causa, que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 14 de La Plata, abarca varias manzanas en las que viven decenas de familias.

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El conflicto gira en torno a la titularidad de los lotes. Un supuesto heredero reclama la propiedad de los terrenos. Los vecinos sostienen que compraron los lotes “de buena fe” y que cuentan con actas posesorias. Algunas familias aseguran que los compraron hace décadas. La protesta de vecinos este lunes en la Ruta 6. Los vecinos pidieron la intervención del Municipio para buscar una solución. En una reunión entre representantes del barrio y del gobierno local se firmó un acta en la que la gestión de Nicolás Mantegazza se comprometió a “intervenir activamente” para “procurar alternativas institucionales y jurídicas que permitan abordar la problemática”. La intención del Municipio, manifestada en el acta, es actuar por un proceso de expropiación de las tierras que garantice a los vecinos quedarse en sus viviendas. La suspensión podría darles más tiempo para buscar una salida.

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