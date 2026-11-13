Nuevos detalles de la explosión en Remedios de Escalada: heridos, evacuados y daños en edificios

Una explosión provocada por la rotura de un caño de gas generó un incendio este viernes por la mañana en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos sobre la red de distribución de MetroGAS y dejó varias personas heridas, que debieron ser trasladadas de urgencia.

Según informó Infobae, el hecho se produjo alrededor de las 9:44 en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen e Iberlucea, frente a una fiambrería. Durante las tareas de renovación de la red de gas, una máquina dañó una cañería y desencadenó la explosión, seguida de un incendio de importantes dimensiones.

El episodio ocurrió en una zona de intensa actividad comercial, a pocos metros de una sucursal del Banco Nación. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron llamas de gran altura, mientras numerosas dotaciones de bomberos y ambulancias se acercaban para intervenir en la emergencia.

Como medida preventiva, los equipos de emergencia dispusieron la evacuación de un geriátrico, una escuela y los comercios ubicados en un radio de 200 metros del lugar donde se originó el fuego. Además, se estableció un perímetro de seguridad que impidió la circulación de peatones y vehículos por las inmediaciones.