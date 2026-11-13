Nuevos detalles de la explosión en Remedios de Escalada: heridos, evacuados y daños en edificios

Una explosión provocada por la rotura de un caño de gas generó un incendio este viernes por la mañana en pleno centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos sobre la red de distribución de MetroGAS y dejó varias personas heridas, que debieron ser trasladadas de urgencia.
Según informó Infobae, el hecho se produjo alrededor de las 9:44 en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen e Iberlucea, frente a una fiambrería. Durante las tareas de renovación de la red de gas, una máquina dañó una cañería y desencadenó la explosión, seguida de un incendio de importantes dimensiones.
El episodio ocurrió en una zona de intensa actividad comercial, a pocos metros de una sucursal del Banco Nación. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron llamas de gran altura, mientras numerosas dotaciones de bomberos y ambulancias se acercaban para intervenir en la emergencia.
Como medida preventiva, los equipos de emergencia dispusieron la evacuación de un geriátrico, una escuela y los comercios ubicados en un radio de 200 metros del lugar donde se originó el fuego. Además, se estableció un perímetro de seguridad que impidió la circulación de peatones y vehículos por las inmediaciones.
Los testimonios de los vecinos tras la explosión en Remedios de Escalada
Los residentes y comerciantes de la zona relataron los momentos posteriores a la detonación. Walter, propietario de un negocio ubicado a media cuadra del lugar, aseguró que la explosión provocó daños en un almacén situado en la esquina y afectó a un edificio cercano.
"Fue una explosión como si fuera un misil. No se puede explicar. Fue una desesperación", expresó el comerciante, visiblemente conmocionado por lo ocurrido.
Por su parte, Ariana, otra vecina de Remedios de Escalada, señaló que el estruendo se escuchó con fuerza en los alrededores. "Fue horrible, se sintió como un trueno muy fuerte", manifestó. La mujer también explicó que las calles ya se encontraban cortadas debido a los trabajos que se desarrollaban sobre las cañerías de gas.
Otro testigo, identificado como Andrés, aseguró haber escuchado tres explosiones y advirtió que había un fuerte olor a gas en el sector.
En tanto, Carlos, quien se encontraba a menos de una cuadra del incidente, describió el operativo de seguridad desplegado por Defensa Civil. "En este momento la gente está a 100 metros del lugar porque Defensa Civil evacuó todo", indicó.
Los bomberos continuaban trabajando para controlar las llamas, mientras los servicios de emergencia asistían a las personas afectadas y mantenían restringido el acceso al centro comercial de Remedios de Escalada.
Como consecuencia de la explosión, hasta el momento 14 personas resultaron heridas, de las cuales ocho sufrieron quemaduras graves y debieron ser trasladadas de urgencia, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.
Suspendieron las clases en la zona
Cabe destacar que las autoridades decidieron la suspensión de las clases en el turno tarde de las escuelas que se encuentran en la zona y evacuaron aquellas que se encontraban en actividad en el momento de la explosión.
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