Impactante explosión en Remedios de Escalada: investigan si fue por una fuga de gas

Una fuerte explosión se produjo este viernes en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, y provocó un incendio que motivó la intervención de los bomberos. El hecho ocurrió en Melo y Beltrán, en una zona comercial de la localidad, y generó preocupación entre los vecinos.
Según informó Infobae, las imágenes que comenzaron a circular muestran llamas de gran intensidad en el sector afectado. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron qué provocó la explosión ni brindaron información sobre posibles heridos o la magnitud de los daños materiales.
En tanto, vecinos de la zona señalaron que se estaban realizando trabajos vinculados con la red de gas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el incidente. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que esas tareas estén relacionadas con la explosión.
El testimonio de los vecinos tras la explosión en Remedios de Escalada
Los vecinos contaron que escucharon una fuerte detonación. Además, sostuvieron que una empresa distribuidora de gas estaba llevando adelante tareas de reemplazo de medidores en el barrio.
En ese marco, algunas calles permanecían cortadas debido a trabajos sobre cañerías de gas. Entre los habitantes del barrio surgió la hipótesis de que el estallido podría haberse originado por la rotura de un caño de gas. No obstante, esa posibilidad todavía no fue corroborada por las autoridades.
Mientras tanto, los bomberos continúan trabajando para extinguir el incendio y se aguarda información oficial que permita determinar las circunstancias del hecho.
Fuentes oficiales confirmaron a TN que la explosión se produjo mientras personal de MetroGAS llevaba adelante tareas de renovación de la red de distribución de gas. Durante los trabajos, una máquina dañó una de las cañerías, lo que habría desencadenado el incidente. Desde la empresa informaron que varias personas resultaron heridas.
El hecho ocurrió en pleno centro comercial de Remedios de Escalada y generó momentos de tensión entre los presentes. Al lugar acudieron numerosas ambulancias y dotaciones de bomberos para intervenir ante la emergencia.
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