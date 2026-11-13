Impactante explosión en Remedios de Escalada: investigan si fue por una fuga de gas

Una fuerte explosión se produjo este viernes en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, y provocó un incendio que motivó la intervención de los bomberos. El hecho ocurrió en Melo y Beltrán, en una zona comercial de la localidad, y generó preocupación entre los vecinos.

Según informó Infobae, las imágenes que comenzaron a circular muestran llamas de gran intensidad en el sector afectado. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron qué provocó la explosión ni brindaron información sobre posibles heridos o la magnitud de los daños materiales.

En tanto, vecinos de la zona señalaron que se estaban realizando trabajos vinculados con la red de gas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el incidente. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que esas tareas estén relacionadas con la explosión.