Explosión en Remedios de Escalada: qué trabajos realizaba Metrogas cuando se produjo el incendio

La explosión y el posterior incendio registrados este viernes por la mañana en el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, se produjeron mientras una empresa contratista de Metrogas realizaba tareas de renovación de la red de distribución de gas. Según informó la compañía, una máquina tunelera dañó una cañería durante los trabajos, lo que habría provocado el incidente que dejó 20 personas heridas, seis de ellas de gravedad.

De acuerdo con la información publicada por Clarín, el hecho ocurrió a las 9:44 de la mañana, en una zona comercial y residencial de la localidad. La explosión generó un incendio que motivó la intervención de varias dotaciones de bomberos, efectivos de la Policía Bonaerense y equipos de emergencia del Municipio de Lanús.

Qué obra realizaba Metrogas en Remedios de Escalada

Desde Metrogas explicaron que las tareas consistían en el reemplazo de cañerías de la red de distribución y estaban a cargo de una empresa contratista. Durante la ejecución de los trabajos, una máquina tunelera habría provocado la rotura de uno de los conductos.

"La obra de renovación de redes consiste en el cambio de caños y lo lleva a cabo una empresa contratista. Esa empresa es la que rompe el caño. Nuestro personal se traslada al lugar para atender la emergencia de la rotura", señalaron desde la distribuidora a Clarín.