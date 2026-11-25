Dante Rivero es una de las grandes promesas del boxeo amateur que el próximo año dará el salto al profesionalismo. Oriundo de Claypole, es uno de los púgiles que entrenaba junto a Jorge “Locomotora” Castro en Temperley y ayudaba, además de los comedores que administraba el histórico deportista, a darle clases a chicos que daban sus primeros pasos en el ring, tal como el propio mentor le enseñó.

En Diálogo con El Diario Sur se expresó desde Mendoza, donde este sábado aparecerá en escena en el marco de la denominada “Noche de Gigantes”, donde enfrentará a Franco Quiroga, en torno a la categoría welter hasta 64 kilos, un combate que completa en la provincia cuyana su labor de hace pocos días, donde enfrentó, por el mismo itinerario interprovincial, a Leonel Mora, rival anfitrión, al que venció por puntos, con un momento estelar en el tercer round, cuando pudo hacer caer al adversario para que el juez haga la cuenta correspondiente.

Ese duelo fue el primero para el protagonista luego del fallecimiento de su maestro, y no dudó en reconocer su importancia en esta oportunidad que se presentó. “Esta victoria fue para el Roña, se la dedico a él”, señaló, emocionado, al resaltar la figura del ex campeón del mundo, que murió hace poco más de un mes, a los 59 años.

La pelea fue por una competencia interprovincial.

Consejos del Roña

Al rememorar consejos, lo primero que le cruzó por la cabeza al púgil fue cómo atravesar los instantes posteriores a una pelea, algo que Castro le dejó claro. “Como él me decía, ‘vos si ganás, ganás; y si perdés, perdés, todo queda ahí, nada de victimizarse”, indicó. Y sumó: “Por suerte gané y festejé. Como él me enseñó, yo gané, festejé como tenía que ser. La victoria fue para el Roña y para mi familia”.