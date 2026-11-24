Esteban Britos tiene 77 años y vive en Rafael Calzada desde 1990. En 1970, cuando tenía 20, sufrió un episodio que marcó su vida para siempre: fue apuñalado y arrojado a las vías del tren, hecho que le provocó la pérdida de ambas piernas. A pesar de las dificultades, compitió en básquet, atletismo y handball, disciplina en la que llegó a integrar la Selección Nacional adaptada. Todo ocurrió en Campana, cuando fue a buscar a un amigo para organizar una salida de pesca. Al no encontrarlo, emprendió el regreso a su casa, pero antes de cruzar las vías el hombre apareció detrás de él y le cortó una cadena de oro que llevaba en su cuello. Britos lo reconoció y lo llamó por su apodo. Sin embargo, fue atacado a sangre fría. Al escuchar que se acercaba el tren, intentó moverse, pero la formación lo embistió. “Me agarró una pierna y me la destrozó toda. Y a la otra me la quebró, pero a una me la cortó”, relató sobre las lesiones que tuvo. Tras el impacto, fue trasladado a un hospital, donde lo dieron por fallecido dado a la gran cantidad de sangre perdida. Según afirmó, permaneció durante una hora y media en la morgue hasta que se movió y el personal de salud advirtió que seguía con vida. “En ese momento, mi familia me buscaba por las funerarias de Zárate sin saber que estaba vivo”, sostuvo.

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De esta manera, recordó lo que atravesó en ese difícil momento: “Cuando tuve el accidente fue bastante triste, pero siempre fui de luchar. Fue duro. Lo digo siempre: cuando uno quiere, se puede”. Esteban junto a su familia. Después de recuperarse, se separó de su primera pareja. A los 25 años volvió a casarse, esta vez con la mujer que lo acompañó durante más de cuatro décadas y que falleció en 2016. Según contó, ambos tomaron aquella decisión por “capricho”, ya que la familia de ella no quería que se casaran porque él tenía una discapacidad. A pesar de eso, tuvieron cuatro hijos. Para mantenerlos, trabajó como vendedor ambulante. “Yo nunca pedí, siempre trabajé vendiendo”, expresó. Su vínculo con el deporte A los 27, para despejar su cabeza y pensar en otra cosa, comenzó a practicar básquet adaptado y también se dedicó al atletismo. En 1987 obtuvo el tercer puesto en lanzamiento de bala en una competencia en Córdoba y logró la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, pero no asistió por cuestiones económicas. También participó de una carrera de 21 kilómetros en Río Tercero, donde terminó cuarto.

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