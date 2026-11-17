En el marco del Día del Verdulero, que se celebra este martes 17 de noviembre, la familia de Fabián Gigliello, un reconocido comerciante de Monte Grande que falleció el lunes pasado a los 61 años, recordó su trayectoria en el rubro, las anécdotas que compartió con sus clientes y el legado que dejó a sus tres hijas, quienes ahora afrontan el desafío de continuar con el negocio familiar.

La historia de los Gigliello en el rubro comenzó hace más de cinco décadas, cuando el padre de Fabián decidió dedicarse a la venta de frutas y verduras en Monte Grande. Con el paso de los años, su hijo continuó con la actividad y trabajó junto a su esposa, Lola, con quien compartió gran parte de su vida detrás del mostrador de “La media naranja”, ubicada en Alem al 800.

Las hijas de Fabián, Marianela y Fernanda, junto a su madre Lola continuarán el negocio.

"Venimos de una familia que está en el rubro desde mi abuelo paterno, que la tuvo muchos años, y después siguió el legado mi papá. Yo creo que más de 50 años", contó a El Diario Sur María Fernanda Gigliello, una de sus hijas, de 34 años.

Los recuerdos de la infancia de las hermanas están vinculados al comercio. Mientras sus padres trabajaban, ellas pasaban buena parte del día en el local, donde jugaban entre los cajones y acompañaban a sus abuelos. "Me acuerdo que jugábamos con mis hermanas, que nos metíamos en las cámaras para guardar la mercadería, que eran enormes", recordó Fernanda.

El recuerdo entre los clientes de Monte Grande

Tras el fallecimiento del comerciante, ocurrido el lunes 9 de noviembre, numerosos vecinos se acercaron a la verdulería para acompañar a la familia y compartir historias sobre Fabián. Según sus hijas, el humor era una de las características que más destacaban quienes lo conocieron.

"Algo muy vivo que nos queda de él es la verdulería y todos los clientes que pasan, nos saludan y nos recuerdan alguna anécdota que tienen con mi papá. Es una manera de estar como presente con él, a pesar de esta pérdida muy triste que tuvimos", expresó Fernanda.

El comercio está ubicado en la calle Alem 812, Monte Grande.

Entre los recuerdos que se repitieron durante los últimos días aparecieron las bromas que Fabián les hacía a los vecinos. Una de ellas consistía en que los clientes pasaban frente al comercio y, al verlo, le preguntaban en tono de broma dónde podían encontrar una verdulería o si todavía vendía fiado.