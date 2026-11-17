En el marco del Día del Verdulero, que se celebra este martes 17 de noviembre, la familia de Fabián Gigliello, un reconocido comerciante de Monte Grande que falleció el lunes pasado a los 61 años, recordó su trayectoria en el rubro, las anécdotas que compartió con sus clientes y el legado que dejó a sus tres hijas, quienes ahora afrontan el desafío de continuar con el negocio familiar.
La historia de los Gigliello en el rubro comenzó hace más de cinco décadas, cuando el padre de Fabián decidió dedicarse a la venta de frutas y verduras en Monte Grande. Con el paso de los años, su hijo continuó con la actividad y trabajó junto a su esposa, Lola, con quien compartió gran parte de su vida detrás del mostrador de “La media naranja”, ubicada en Alem al 800.
"Venimos de una familia que está en el rubro desde mi abuelo paterno, que la tuvo muchos años, y después siguió el legado mi papá. Yo creo que más de 50 años", contó a El Diario Sur María Fernanda Gigliello, una de sus hijas, de 34 años.
Los recuerdos de la infancia de las hermanas están vinculados al comercio. Mientras sus padres trabajaban, ellas pasaban buena parte del día en el local, donde jugaban entre los cajones y acompañaban a sus abuelos. "Me acuerdo que jugábamos con mis hermanas, que nos metíamos en las cámaras para guardar la mercadería, que eran enormes", recordó Fernanda.
El recuerdo entre los clientes de Monte Grande
Tras el fallecimiento del comerciante, ocurrido el lunes 9 de noviembre, numerosos vecinos se acercaron a la verdulería para acompañar a la familia y compartir historias sobre Fabián. Según sus hijas, el humor era una de las características que más destacaban quienes lo conocieron.
"Algo muy vivo que nos queda de él es la verdulería y todos los clientes que pasan, nos saludan y nos recuerdan alguna anécdota que tienen con mi papá. Es una manera de estar como presente con él, a pesar de esta pérdida muy triste que tuvimos", expresó Fernanda.
Entre los recuerdos que se repitieron durante los últimos días aparecieron las bromas que Fabián les hacía a los vecinos. Una de ellas consistía en que los clientes pasaban frente al comercio y, al verlo, le preguntaban en tono de broma dónde podían encontrar una verdulería o si todavía vendía fiado.
Su esposa, Lola, de 61 años, también recordó algunas de sus ocurrencias. Contó que en una oportunidad pegó monedas en la vereda para observar desde el interior del local cómo reaccionaban las personas que intentaban levantarlas.
Otra de sus bromas habituales ocurría cuando los clientes iban a comprar carbón. Fabián les preguntaba si lo necesitaban para cocinar pollo, vaca o cerdo y les ofrecía diferentes variedades según lo que fueran a preparar. Incluso simulaba ir al fondo del negocio para mezclar el carbón cuando alguien le pedía más de un tipo.
"Siempre fue travieso, por así decirlo, pero de buena madera", recordó Lola, quien destacó también su responsabilidad y su disposición para ayudar a quienes lo necesitaban.
Las hijas continuarán con la verdulería familiar
Marianela Gigliello, de 30 años, trabajó durante cuatro años junto a su padre mientras estudiaba el profesorado. Durante ese período compartían las mañanas, desde la preparación del comercio hasta la atención al público.
"Amábamos el negocio. Papá siempre quería que esté todo acomodadito, todo limpito. Fueron unos cuatro años superdivertidos, escuchábamos la radio, cantábamos. Son cuatro años que atesoro con todo mi corazón", relató.
"Llegó un momento ahora de poner en marcha todo lo que él nos enseñó", señaló. Y agregó: La gente venía a esta verdulería no solamente porque la mercadería es buenísima, sino porque podían hablar con mi papá, saludarlo. Se quedaban charlando porque papá era tan divertido, tan gracioso", recordó Marianela.
Por su parte, Lola explicó que comenzó a trabajar junto a Fabián cuando tenía entre 16 y 17 años, al inicio de su noviazgo. Desde entonces compartieron el trabajo en distintos locales de Monte Grande y atravesaron diferentes etapas económicas.
"Cuando ellas tres eran chicas, pasamos por todas las crisis. Nunca bajamos los brazos. Tuvimos épocas mejores, peores, pero siempre trabajamos", aseguró. También recordó una frase que repetía su marido para afrontar las dificultades: "Tenemos que tirar todos juntos del carro".
Fer Gigliello, la cocinera de Monte Grande que también creció entre frutas y verduras
Una de las hijas del comerciante es Fernanda Gigliello, conocida en las redes sociales como Fer Gigliello, una cocinera y pastelera de Monte Grande que reúne casi un millón y medio de seguidores con sus recetas.
Su actividad en las plataformas digitales comenzó durante la pandemia, cuando empezó a compartir preparaciones caseras a través de Instagram. Con el crecimiento de sus publicaciones, dejó su trabajo como maestra jardinera para dedicarse a la producción de contenido gastronómico.
En una entrevista anterior con El Diario Sur, Fernanda había contado que su interés por la cocina comenzó durante la infancia, al observar las preparaciones de su abuela y de su madre, quien también es pastelera. Actualmente comparte recetas dulces y saladas en distintas plataformas.
La historia de la familia Gigliello reúne así varias generaciones vinculadas al trabajo con los alimentos en Monte Grande, desde la verdulería que comenzó el abuelo paterno hasta la actividad gastronómica que desarrolla Fernanda.
En este Día del Verdulero, la familia recuerda a Fabián a través de las historias que siguen contando sus clientes y del comercio que sus hijas buscan mantener en funcionamiento.