Bambi tenía menos de dos meses cuando Ignacio y su esposa Alejandra la encontraron en la ribera del Riachuelo. La llevaron a su casa de Banfield, la bañaron, le sacaron las garrapatas y, sin saberlo, empezaron una historia que con los años se extendería mucho más allá de su familia: hoy la perra tiene 8 años, 20 mil seguidores en Instagram y es amiga de todos los vecinos de la localidad.

“La historia con Bambi es muy linda porque Dios nos premió con esta hermosa perra que encontramos en la ribera del Riachuelo”, le contó Ignacio a El Diario Sur. Su hallazgo ocurrió después de la pérdida de León, otro perro que la familia había rescatado. “La trajimos y la bañamos, sacamos las garrapatas y ahí empezamos”, recuerda Ignacio sobre aquellos primeros días.

Pero Bambi no tardaría en convertirse en algo más que una mascota familiar. Su historia comenzó a tomar forma también en las redes sociales, casi por casualidad. Alejandra empezó a armar un álbum de fotos de la perra y creó una cuenta que llamó “Bambi álbum”.

Con el tiempo, los seguidores fueron llegando hasta alcanzar los 20 mil. “Sin saber mucho estaba ya publicando la foto. Entonces ahí se empezaron a subir los seguidores”, explicó Ignacio.

"Dios nos premió con esta hermosa perra que encontramos en la ribera del Riachuelo”, le contó Ignacio a El Diario Sur.

La mascota del barrio

La popularidad de Bambi no quedó limitada a Instagram. En el centro de Banfield también fue construyendo una relación cotidiana con vecinos, comerciantes y trabajadores de la zona.

Ignacio indicó que viven cerca del Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) Roberto Sánchez y que Bambi suele pasar por el lugar. “Ella pasa por la puerta y la saludan todos porque desde chiquita los conoce a todos”, relató.