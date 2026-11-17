Bambi tenía menos de dos meses cuando Ignacio y su esposa Alejandra la encontraron en la ribera del Riachuelo. La llevaron a su casa de Banfield, la bañaron, le sacaron las garrapatas y, sin saberlo, empezaron una historia que con los años se extendería mucho más allá de su familia: hoy la perra tiene 8 años, 20 mil seguidores en Instagram y es amiga de todos los vecinos de la localidad.
“La historia con Bambi es muy linda porque Dios nos premió con esta hermosa perra que encontramos en la ribera del Riachuelo”, le contó Ignacio a El Diario Sur. Su hallazgo ocurrió después de la pérdida de León, otro perro que la familia había rescatado. “La trajimos y la bañamos, sacamos las garrapatas y ahí empezamos”, recuerda Ignacio sobre aquellos primeros días.
Pero Bambi no tardaría en convertirse en algo más que una mascota familiar. Su historia comenzó a tomar forma también en las redes sociales, casi por casualidad. Alejandra empezó a armar un álbum de fotos de la perra y creó una cuenta que llamó “Bambi álbum”.
Con el tiempo, los seguidores fueron llegando hasta alcanzar los 20 mil. “Sin saber mucho estaba ya publicando la foto. Entonces ahí se empezaron a subir los seguidores”, explicó Ignacio.
La mascota del barrio
La popularidad de Bambi no quedó limitada a Instagram. En el centro de Banfield también fue construyendo una relación cotidiana con vecinos, comerciantes y trabajadores de la zona.
Ignacio indicó que viven cerca del Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) Roberto Sánchez y que Bambi suele pasar por el lugar. “Ella pasa por la puerta y la saludan todos porque desde chiquita los conoce a todos”, relató.
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“Ya se metía en la obra y hablaba, se metía con los obreros, le daban huesos de los asados que hacían y esa clase de cosas”, contó.
La misma dinámica se trasladó después al resto del barrio. Bambi comenzó a recorrer distintos comercios y a hacerse conocida entre quienes la cruzaban habitualmente. “Se fue ganando el cariño de todos. Hoy es la mascota del barrio”, sostuvo Ignacio.
Y lo dice con una aclaración: para él, Bambi dejó de ser hace tiempo una mascota exclusivamente familiar. “Ya no pertenece a mí ni a Alejandra. Ya es una cosa del barrio”, afirmó.
Qué muestra Bambi en sus redes
El contenido de la cuenta gira alrededor de la vida cotidiana de Bambi y de sus recorridas por Banfield. La perra visita comercios, saluda a vecinos y aparece en distintos lugares de la zona.
También hay un costado informativo. Sus dueños utilizan el perfil para compartir datos que puedan resultar útiles para otros vecinos y personas que tienen mascotas. “Che, ¿dónde se puede ir a tomar un café con un perro? Bueno, en tal lugar. ¿Es pet friendly? Sí, es pet friendly. Está buenísimo. Subimos eso”, explicó Ignacio.
Un integrante más de la familia
Detrás de los recorridos, las fotos y los 20 mil seguidores hay también una historia familiar. Ignacio reconoce que Bambi ocupa un lugar importante dentro de su vida cotidiana. “No suplanta un hijo, porque es diferente, pero llena el espacio de un hijo que uno no tiene”, explicó.
Con los años, la perra pasó a ser un integrante más de la casa. Está presente en las conversaciones, interviene cuando sus dueños hablan y, según Ignacio, parece tener incluso sus propias decisiones.
“Hoy en día uno es un integrante más, porque uno a veces está hablando algo con mi mujer o algo y se pone en el medio y mira a uno, a otro, y es como que tiene su decisión también”, cuenta.
Para la familia, esa convivencia también explica por qué Bambi terminó ocupando un lugar tan particular en el barrio. “Llena ese espacio y nos hace muy feliz”, resume Ignacio.
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