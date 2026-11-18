Este jueves 19 de noviembre se realizará una jornada de capacitación abierta a la comunidad sobre acompañamiento ante situaciones de violencia de género en Monte Grande. La actividad tendrá lugar a partir de las 14 en el Salón de los Espejos del Polo Judicial, ubicado en Güemes 425.

La propuesta es organizada por Club Rotary del Centenario Monte GRANDE junto al Municipio de Esteban Echeverría y se enmarca en las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

La capacitación está destinada a la comunidad y busca generar un espacio de formación y reflexión sobre cómo acompañar a personas que atraviesan situaciones de violencia de género.