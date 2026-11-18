Hablar de la muerte, compartir preguntas y reflexionar sobre la vida en un espacio de encuentro. Esa es la propuesta del Death Café o Café de la Muerte, una iniciativa que se extendió por distintos países del mundo y que tendrá su primera edición en Luis Guillón. El encuentro será este jueves 19 de noviembre, de 17 a 19, en la Biblioteca Florentino Ameghino, ubicada en Ameghino 1628. “No es un taller terapéutico ni de acompañamiento de duelo”, aclaran los organizadores. La actividad estará a cargo de la psicóloga Sabrina Lado y está destinada a mayores de 18 años. La iniciativa busca abrir una conversación sobre una de las experiencias humanas más importantes, pero también una de las que más cuesta poner en palabras. "Creo que nos cuesta hablar de la muerte porque vivimos en una sociedad que, de alguna manera, intenta alejar todo aquello que nos recuerda nuestra propia finitud y que promueve la cultura de la felicidad, con escasa tolerancia al malestar o la angustia", explicó Lado. La psicóloga señaló que la muerte enfrenta a las personas con "lo desconocido, con la pérdida, con la ausencia y también con nuestra vulnerabilidad". En ese sentido, consideró que muchas veces el silencio alrededor del tema no funciona como una protección: "El silencio no nos prepara para las pérdidas; muchas veces nos deja más solos cuando llegan".

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Una tendencia internacional que llega a Zona Sur El Café de la Muerte es una propuesta que se replica en distintas partes del mundo y que busca generar espacios colectivos para hablar de la muerte sin solemnidad ni respuestas prefabricadas. La modalidad propone reunirse alrededor de una mesa, compartir algo para tomar y conversar libremente sobre inquietudes, experiencias y reflexiones. Para Lado, el interés que despiertan estos encuentros responde a "una necesidad muy profunda que tenemos como sociedad: la de encontrar espacios donde podamos hablar de temas que habitualmente quedan guardados, silenciados o relegados a la intimidad". "En un contexto social que nos invita cada vez más a las prácticas individuales, construir y habilitar espacios colectivos, de encuentro y reflexión acerca de temas tan trascendentales resulta convocante", sostuvo. Y afirmó: "Hablar de la muerte no necesariamente es algo triste o angustiante; también puede ser una oportunidad de encuentro, reflexión y aprendizaje colectivo". La psicóloga explicó que quienes se acerquen pueden encontrar un espacio de escucha y respeto. Hablar de la muerte para aprender a vivir Uno de los ejes del encuentro será reflexionar sobre cómo pensar la muerte también puede modificar la manera de transitar la vida cotidiana. "Cuando tomamos conciencia de que somos seres finitos, quizás empezamos a preguntarnos qué estamos haciendo con nuestro tiempo, qué vínculos queremos cuidar, qué palabras necesitamos decir y qué cosas realmente tienen valor para nosotros", planteó Lado. Y agregó: "Hablar de la muerte no significa vivir pensando en ella, sino poder reconocer que la vida es limitada y que, justamente por eso, merece ser vivida con mayor conciencia". En esa línea, consideró que estas conversaciones pueden ayudar a dejar de postergar encuentros, abrazos y proyectos, además de valorar los vínculos y expresar aquello que muchas veces queda pendiente. "En definitiva, hablar de la muerte puede ser una hermosa manera de aprender a vivir", resumió.

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