Diez familias de San Vicente fueron beneficiadas con el sorteo de viviendas recuperadas en Barrio Empalme. El acto se llevó a cabo en la Sociedad Italiana y estuvo encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza, en una jornada cargada de emoción para los vecinos que esperan concretar el sueño de la casa propia.

En total, se sortearon diez unidades habitacionales y se conformó una lista de 20 suplentes. Las viviendas habían sido recuperadas por incumplimientos de las condiciones establecidas en el programa habitacional y ahora serán asignadas a nuevas familias del distrito que reúnen los requisitos de acceso.