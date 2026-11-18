Diez familias de San Vicente fueron beneficiadas con el sorteo de viviendas recuperadas en Barrio Empalme. El acto se llevó a cabo en la Sociedad Italiana y estuvo encabezado por el intendente Nicolás Mantegazza, en una jornada cargada de emoción para los vecinos que esperan concretar el sueño de la casa propia.
En total, se sortearon diez unidades habitacionales y se conformó una lista de 20 suplentes. Las viviendas habían sido recuperadas por incumplimientos de las condiciones establecidas en el programa habitacional y ahora serán asignadas a nuevas familias del distrito que reúnen los requisitos de acceso.
Las condiciones
Desde el Municipio explicaron que las casas deben constituir el único hogar de los adjudicatarios y ser destinadas a residencia permanente. Por eso, los beneficiarios no pueden tener otra propiedad a su nombre y deberán habitar el inmueble junto a su grupo familiar.
Las condiciones buscan garantizar que las viviendas cumplan con su función social y lleguen a vecinos que realmente necesitan acceder a una solución habitacional.
La iniciativa forma parte de las políticas de vivienda que impulsa el Municipio de San Vicente, con el objetivo de recuperar unidades que no cumplían con las condiciones del programa y ampliar las oportunidades para otras familias del distrito.