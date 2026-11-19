Mario Esteban Yurasih, un histórico dirigente del Club Atlético Monte Grande, quien fuera presidente en el periodo entre 1982 y 1983, falleció este jueves.

Nacido en 1939, se erigió como referente de la entidad durante gran parte de la segunda parte del siglo XX, y fue trascendental junto a otros mandatarios, por lo que recibió un reconocimiento por su labor para el crecimiento del espacio ubicado en Esteban Echeverría.

“Desde el club queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento por su gestión, su compromiso y su colaboración con el crecimiento de nuestra institución durante aquellos años”, señalaron en un comunicado.