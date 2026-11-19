Mario Esteban Yurasih, un histórico dirigente del Club Atlético Monte Grande, quien fuera presidente en el periodo entre 1982 y 1983, falleció este jueves.
Nacido en 1939, se erigió como referente de la entidad durante gran parte de la segunda parte del siglo XX, y fue trascendental junto a otros mandatarios, por lo que recibió un reconocimiento por su labor para el crecimiento del espacio ubicado en Esteban Echeverría.
“Desde el club queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento por su gestión, su compromiso y su colaboración con el crecimiento de nuestra institución durante aquellos años”, señalaron en un comunicado.
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A su vez, puntualizaron en la referencia para un periodo que, si bien corto como principal directivo, sirvió como antesala para el desarrollo de distintas actividades en la institución. “Su paso por la presidencia forma parte de la historia de nuestro querido club y merece nuestro respeto y reconocimiento”, aclararon.
Reconocimiento en el centenario del club
Por caso, hace pocos años, en el marco del centenario del club en 2022, se hizo un homenaje del que participaron distintas piezas históricas, entre ellas el propio Yurasih, que tuvo la oportunidad de llevar una bandera y manifestar su acompañamiento a las distintas mejoras en el espacio que lo cobijó durante gran parte de su trayectoria.
“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, completaron desde el club.