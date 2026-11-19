El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzará con la finalización de 28 viviendas del barrio Juan Pablo II, en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Se trata de un proyecto habitacional que quedó paralizado luego de que el Gobierno nacional interrumpiera el financiamiento y que ahora será completado con recursos provinciales, en el marco del programa COMPLETAR.

La iniciativa contempla una inversión de $1.400 millones para retomar los trabajos pendientes y terminar las unidades habitacionales. Según la información difundida por el Ministerio de Hábitat bonaerense, las viviendas habían alcanzado un 65% de avance físico cuando se paralizó la obra. Sin embargo, los registros actuales del proyecto indican un avance del 54,43%.

La novedad es que la Provincia asumirá la continuidad de los trabajos para completar las 28 casas, que conforman una manzana entera dentro del barrio Juan Pablo II. El objetivo del programa COMPLETAR es finalizar proyectos habitacionales que quedaron inconclusos.