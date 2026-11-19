El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzará con la finalización de 28 viviendas del barrio Juan Pablo II, en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. Se trata de un proyecto habitacional que quedó paralizado luego de que el Gobierno nacional interrumpiera el financiamiento y que ahora será completado con recursos provinciales, en el marco del programa COMPLETAR.
La iniciativa contempla una inversión de $1.400 millones para retomar los trabajos pendientes y terminar las unidades habitacionales. Según la información difundida por el Ministerio de Hábitat bonaerense, las viviendas habían alcanzado un 65% de avance físico cuando se paralizó la obra. Sin embargo, los registros actuales del proyecto indican un avance del 54,43%.
La novedad es que la Provincia asumirá la continuidad de los trabajos para completar las 28 casas, que conforman una manzana entera dentro del barrio Juan Pablo II. El objetivo del programa COMPLETAR es finalizar proyectos habitacionales que quedaron inconclusos.
Cómo son las 28 viviendas que terminarán en Monte Grande
El proyecto contempla dos modelos de viviendas, con distintas superficies y distribuciones. De las 28 unidades habitacionales, 20 tendrán cuatro dormitorios y una superficie de 98 metros cuadrados cada una. Las ocho restantes contarán con dos dormitorios y tendrán 53 metros cuadrados.
Las casas de cuatro dormitorios están distribuidas en dos plantas, mientras que las unidades de dos dormitorios se desarrollan en planta baja. En conjunto, las construcciones representan una superficie de 2.358,24 metros cuadrados que resta finalizar.
Además, el barrio cuenta con redes de cloacas, agua, desagües pluviales y electricidad, de acuerdo con la información difundida sobre el proyecto.
El programa COMPLETAR y las obras paralizadas por Nación
La finalización de las viviendas se realizará mediante el programa COMPLETAR, impulsado por el Gobierno bonaerense para dar continuidad a proyectos habitacionales que quedaron sin terminar tras la interrupción del financiamiento nacional.
En este caso, las 28 casas del barrio Juan Pablo II habían quedado a medio construir luego de que el Gobierno nacional dejara de financiar las tareas. Frente a esa situación, la administración provincial decidió retomar el proyecto y destinar fondos propios para completar las unidades.
La inversión prevista es de $1.400 millones. Por el momento, resta conocer el cronograma de ejecución de los trabajos y los plazos estimados para su finalización y posterior entrega a las familias adjudicatarias.