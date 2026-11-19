Monte Grande RC se consagró campeón del Seven de la categoría M14 que tuvo como sede al Club Italiano, donde sorprendió y se llevó el título en su primera oportunidad en una cita que ya se erige en una tradición en el mundo del rugby.

El elenco de Esteban Echeverría, que venía de representar al distrito en los Juegos Bonaerenses, donde obtuvo la medalla de plata, ahora pudo subirse a lo más alto del podio luego de vencer en la final a Pucará, una potencia en la especialidad.

Quien valoró el resultado fue Mario Fiore, el entrenador del plantel, que destacó que éste es el resultado luego de un extenso proceso que va brindando sus frutos. “Tuvimos una gran combinación para tener éxito y lo que viven los chicos es muy positivo”, sentenció, en diálogo con El Diario Sur.

Al posarse sobre lo que atravesaron los jóvenes, precisó: “Los chicos estuvieron muy bien, fuimos con dos equipos, y uno de ellos fue campeón, mientras que el otro llegó hasta las semifinales”. Y recalcó lo que vivieron en cancha, en un torneo competitivo, con rivales de la talla de Belgrano Athletic y el propio Rojo de Burzaco, habitual figura de los certámenes en este formato reducido. “Había mucha ansiedad y nos encontramos con el cuco, Pucará, que es una potencia en Seven, pero con los partidos corriendo fue todo más seguro, y después se dieron cuenta que podían lograrlo y lo hicieron”, indicó.

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