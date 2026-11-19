Monte Grande RC se consagró campeón del Seven de la categoría M14 que tuvo como sede al Club Italiano, donde sorprendió y se llevó el título en su primera oportunidad en una cita que ya se erige en una tradición en el mundo del rugby.
El elenco de Esteban Echeverría, que venía de representar al distrito en los Juegos Bonaerenses, donde obtuvo la medalla de plata, ahora pudo subirse a lo más alto del podio luego de vencer en la final a Pucará, una potencia en la especialidad.
Quien valoró el resultado fue Mario Fiore, el entrenador del plantel, que destacó que éste es el resultado luego de un extenso proceso que va brindando sus frutos. “Tuvimos una gran combinación para tener éxito y lo que viven los chicos es muy positivo”, sentenció, en diálogo con El Diario Sur.
Al posarse sobre lo que atravesaron los jóvenes, precisó: “Los chicos estuvieron muy bien, fuimos con dos equipos, y uno de ellos fue campeón, mientras que el otro llegó hasta las semifinales”. Y recalcó lo que vivieron en cancha, en un torneo competitivo, con rivales de la talla de Belgrano Athletic y el propio Rojo de Burzaco, habitual figura de los certámenes en este formato reducido. “Había mucha ansiedad y nos encontramos con el cuco, Pucará, que es una potencia en Seven, pero con los partidos corriendo fue todo más seguro, y después se dieron cuenta que podían lograrlo y lo hicieron”, indicó.
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Una oportunidad única en cancha
Y sumó: “Fue una experiencia maravillosa para ellos, y vi mucha unión en el grupo, todos acompañando, incluso los que no jugaron, que alentaron desde el primer momento. Fue tremendo todo”.
Al realizar un análisis general, puntualizó: “El balance es positivo porque los chicos están convencidos de lo que hacen, entendieron lo que signfica un proceso, más allá que fueron para divertirse”.
La referencia es porque los chicos no sólo consiguieron el título ahora sino que vienen de afrontar la final de los Bonaerenses en Mar del Plata y también desarrollar una competencia relevante en Mendoza, con una gira que incluyó por primera vez un cruce con un equipo de Chile. Sobre todo eso, el DT fue elocuente: “Nuestra máxima como plantel es entrenar para mejorar y competir contra uno mismo, y ellos lo llevaron a la cima todo eso. Había que sobreponerse al clima, a las derrotas, y lo hicieron. Fue maravilloso porque conseguimos dos medallas, disputar dos finales y una gira importante”.
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Sensaciones de entrenador
Finalmente, dejó entrever su situación personal ante todo ese itinerario del último mes: “Como entrenadores nos permite hacer foco sobre la persona porque sino es imposible llevar un proceso a cabo. Hay que darse cuenta que el juego está realizado por una persona, y vos tenés que laburar con todo un plantel, están las motivaciones, la competencia, y ahí definimos roles. Implica una zanahoria. Nuestra misión como entrenadores es formar jugadores y personas”.
El plantel principal, que se consagró campeón, tuvo en cancha a Ciro Aristegui, Lisandro Pinto, Juan Ignacio Carfi, Juan Ignacio Gorlero, Thiago Clérico (c), Tomás Escalada, Felipe Rodríguez, Benicio Tavagnutti, Alejo Cocaro y Enzo Ferraroti.
Y el otro, que llegó hasta semifinales, fue integrado por Ulises Flores, Baltazar Bagnis, Benjamín Joaquín ©, Maro Szkodiuk, Constantino Polito, Matías Rasaboni, Juan Bautista Gómez, Federico Agnus, Santiago Agnus, Francesco Bastitta, Bautista Funes y Joaquín Aguilar.
El staff contó con Mario Fiore, Matías Clérico, Martin Echagüe e Ignacio Vázquez como preparador físico, mientras que Yanina Castro es la manager.