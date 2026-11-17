La trágica explosión ocurrida centro de Remedios de Escalada obligó a evacuar edificios y provocó graves daños en los comercios de la zona. Milagros Llorens, vecina de un departamento ubicado a metros del epicentro, contó cómo vivió el momento, la evacuación con su gato y el miedo que todavía siente por las posibles fugas de gas.
Milagros todavía intenta asimilar lo que ocurrió tras la explosión de un caño de gas en el centro de la localidad. Entre las escenas que evoca, la destrucción total de la tienda de ropa de una allegada. "Su local literalmente no existía más", recordó.
Tras la explosión, en el edificio donde vive comenzaron a circular advertencias entre los vecinos. Algunos planteaban la posibilidad de cortar el suministro eléctrico por prevención, por lo que decidió subir rápidamente a su departamento para acomodar algunas cosas antes de quedarse sin luz.
Sin embargo, cuando terminó de ordenar y miró por el balcón, la situación había empeorado. El fuego podía verse desde su vivienda y sentía que avanzaba cada vez más cerca. También observó los cables de luz y recordó la presencia de una gran cantidad de humo.
Poco después, comenzaron los avisos dentro del edificio para que todos evacuaran por precaución. En medio de la incertidumbre, Milagros tuvo que decidir rápidamente qué llevarse.
"Lo único que pude hacer fue meter a mi gato en su mochila, agarrar el celular y el cargador y salir", relató. También contó que en ese momento se bloqueó y no encontraba sus pertenencias.
La vecina tuvo la posibilidad de trasladarse a otro lugar y quedarse lejos de la zona afectada. Sin embargo, remarcó que muchos habitantes del barrio no contaban con esa alternativa y debieron enfrentar la evacuación sin saber dónde ir.
"Había mucho miedo, nadie entendía nada ni nadie sabía qué hacer", recordó sobre las horas posteriores a la explosión.
Sin gas en los edificios y temor por nuevas fugas
Aunque algunos servicios comenzaron a restablecerse, la situación todavía genera preocupación entre los vecinos. Milagros contó que este martes pudo volver a su departamento, luego de que le avisaran que el edificio ya contaba nuevamente con suministro eléctrico.
El gas, en cambio, continúa interrumpido. Según le informaron desde Metrogas, el servicio podría restablecerse durante el miércoles, aunque la vecina manifestó sus dudas sobre ese plazo.
"Si bien podemos volver, nos da terror, porque todo el tiempo aparecen nuevas versiones de un punto diferente en el que hay fuga de gas y están trabajando los bomberos", expresó.
La situación también impactó en su actividad laboral. Desde 2018, Milagros tiene un emprendimiento de impresión de fotografías: diseña e imprime imágenes desde su casa, donde cuenta con la maquinaria necesaria para realizar los trabajos. Su modalidad de trabajo es por tandas semanales, pero la evacuación y la interrupción de los servicios alteraron su rutina.
Durante varios días tuvo que trasladarse junto a su familia a Lavallol y no pudo trabajar. Ahora, con el regreso a su departamento, debe ponerse al día con los pedidos pendientes, aunque con ciertos recaudos: según explicó, el Municipio todavía no habilitó el suministro de luz y gas en todos los sectores afectados.
El impacto de la explosión en los comercios de Escalada
Además de los daños materiales, Milagros describió el impacto emocional que atraviesa el barrio. La explosión afectó a comerciantes, vecinos y espacios que forman parte de la vida cotidiana de Remedios de Escalada.
La tristeza y el enojo se mezclan entre quienes perdieron sus pertenencias y aquellos que todavía no saben cuándo podrán recuperar la normalidad. Algunos negocios quedaron destruidos y sus propietarios enfrentan las consecuencias de haber perdido sus fuentes de trabajo.
"El barrio está sin ánimos, enojado, triste. Es una angustia tremenda, gente que perdió todo, negocios que son parte de la identidad de Escalada que ya no existen", resumió.
Para Milagros, el regreso a su departamento es apenas un primer paso. Aunque pudo volver a su casa, todavía no cuenta con gas y la preocupación por las posibles fugas mantiene en alerta a los habitantes de la zona.