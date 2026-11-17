La trágica explosión ocurrida centro de Remedios de Escalada obligó a evacuar edificios y provocó graves daños en los comercios de la zona. Milagros Llorens, vecina de un departamento ubicado a metros del epicentro, contó cómo vivió el momento, la evacuación con su gato y el miedo que todavía siente por las posibles fugas de gas.

Milagros todavía intenta asimilar lo que ocurrió tras la explosión de un caño de gas en el centro de la localidad. Entre las escenas que evoca, la destrucción total de la tienda de ropa de una allegada. "Su local literalmente no existía más", recordó.

Tras la explosión, en el edificio donde vive comenzaron a circular advertencias entre los vecinos. Algunos planteaban la posibilidad de cortar el suministro eléctrico por prevención, por lo que decidió subir rápidamente a su departamento para acomodar algunas cosas antes de quedarse sin luz.

Sin embargo, cuando terminó de ordenar y miró por el balcón, la situación había empeorado. El fuego podía verse desde su vivienda y sentía que avanzaba cada vez más cerca. También observó los cables de luz y recordó la presencia de una gran cantidad de humo.

Poco después, comenzaron los avisos dentro del edificio para que todos evacuaran por precaución. En medio de la incertidumbre, Milagros tuvo que decidir rápidamente qué llevarse.

"Lo único que pude hacer fue meter a mi gato en su mochila, agarrar el celular y el cargador y salir", relató. También contó que en ese momento se bloqueó y no encontraba sus pertenencias.