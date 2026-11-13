Explosión en Remedios de Escalada: confirmaron un muerto y hay dos personas desaparecidas

La explosión que sacudió este viernes por la mañana el centro de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, dejó como saldo una persona fallecida, 30 heridos y dos personas desaparecidas, según confirmó el Municipio de Lanús a través de un comunicado difundido por el intendente Julián Álvarez.

"Hasta el momento, hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús", informó el jefe comunal sobre la situación tras el grave episodio.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada. La explosión se produjo durante trabajos de renovación de la red de gas que realizaban operarios de MetroGAS, cuando una máquina dañó una cañería de distribución y provocó una fuga que derivó en el estallido y un incendio de grandes dimensiones.