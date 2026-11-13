Explosión en Remedios de Escalada: confirmaron un muerto y hay dos personas desaparecidas

La explosión que sacudió este viernes por la mañana el centro de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, dejó como saldo una persona fallecida, 30 heridos y dos personas desaparecidas, según confirmó el Municipio de Lanús a través de un comunicado difundido por el intendente Julián Álvarez.
"Hasta el momento, hemos podido constatar una persona fallecida en el lugar, y tenemos reportadas 30 personas heridas que fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús", informó el jefe comunal sobre la situación tras el grave episodio.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada. La explosión se produjo durante trabajos de renovación de la red de gas que realizaban operarios de MetroGAS, cuando una máquina dañó una cañería de distribución y provocó una fuga que derivó en el estallido y un incendio de grandes dimensiones.
El operativo y los heridos
Tras la explosión, se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de bomberos, personal de Defensa Civil, Seguridad y equipos de Salud del Municipio de Lanús, además de dotaciones de localidades cercanas.
Los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la zona. En las primeras horas del operativo, las autoridades habían informado que cinco personas se encontraban en estado de gravedad y que varias de ellas habían sido derivadas al Hospital Interzonal de Agudos Evita.
En paralelo, se dispuso la evacuación preventiva de vecinos, comerciantes y establecimientos ubicados en las inmediaciones del lugar, entre ellos instituciones educativas y un geriátrico.
La situación continúa en desarrollo, mientras las autoridades trabajan para determinar las circunstancias del episodio y localizar a las dos personas que permanecen desaparecidas. cómo sigue el incendio
El incendio desatado tras la explosión en Remedios de Escalada mantenía activo el operativo de emergencia durante la jornada. Siete cuarteles de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, mientras personal de MetroGAS avanzaba con las tareas para interrumpir por completo el suministro de gas y detener la fuga que alimentaba el fuego.