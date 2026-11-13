Sigue el operativo en Escalada: confirmaron que hay 20 heridos, cinco en grave estado

El operativo de emergencia desplegado en el centro de Remedios de Escalada continúa luego de la explosión y el incendio registrados este viernes por la mañana durante trabajos de renovación de la red de gas. En el lugar intervienen varias dotaciones de bomberos de la región, con la colaboración de equipos de Lomas de Zamora, Avellaneda y Dock Sud, además de los cuarteles de Lanús Oeste y Remedios de Escalada.
Con el correr de las horas, el panorama comenzó a ser más tranquilo, aunque el fuego todavía permanece activo. Según explicaron desde el operativo, las llamas no pueden apagarse de inmediato debido a la presencia de gas en las instalaciones, por lo que los trabajos de los equipos de emergencia continúan en el lugar.
Los heridos
El último parte brindado por el director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, confirmó que 20 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión. De ese total, cinco presentaban lesiones de gravedad y fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, mientras que el resto recibió atención en el Hospital Vecinal y en la sala municipal Máspero.
Operativo de seguridad
En paralelo, se mantiene un importante perímetro de seguridad y la evacuación preventiva de las zonas cercanas. El área alcanzada comprende aproximadamente tres o cuatro cuadras alrededor del punto donde se produjo la explosión, en un sector ubicado a una cuadra de las principales avenidas de la localidad.
Mientras los bomberos continúan con las tareas para controlar el incendio, las autoridades mantienen las medidas preventivas para resguardar a los vecinos y evitar nuevos riesgos.