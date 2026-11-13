Sigue el operativo en Escalada: confirmaron que hay 20 heridos, cinco en grave estado

El operativo de emergencia desplegado en el centro de Remedios de Escalada continúa luego de la explosión y el incendio registrados este viernes por la mañana durante trabajos de renovación de la red de gas. En el lugar intervienen varias dotaciones de bomberos de la región, con la colaboración de equipos de Lomas de Zamora, Avellaneda y Dock Sud, además de los cuarteles de Lanús Oeste y Remedios de Escalada.

Con el correr de las horas, el panorama comenzó a ser más tranquilo, aunque el fuego todavía permanece activo. Según explicaron desde el operativo, las llamas no pueden apagarse de inmediato debido a la presencia de gas en las instalaciones, por lo que los trabajos de los equipos de emergencia continúan en el lugar.