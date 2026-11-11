Familia de monaguillos de Ingeniero Budge y su experiencia con el Papa: "Esto quedará en nuestros corazones"

La visita del Papa tiene varias etapas a lo largo de los tres días de recorrido. Y uno de ellos se dio el martes por la noche, en Palermo, donde asistieron más de un millón de personas. Entre ellos estuvieron los Benítez, una numerosa familia oriunda de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, que disfrutaron el momento con suma alegría, tanto los padres como los hermanos, entre ellos monaguillos y coreutas del Centro Misionero Santísima Trinidad de Remedios de Escalada, que recalcaron que se trató de “una experiencia increíble y unas expectativas que fueron ampliamente superadas”.
“Si bien vivimos la vida de iglesia activamente, cada uno de los integrantes de nuestra familia el poder vivirlo en comunión es algo que creo que quedará en nuestros corazones para siempre”, señaló Gabriel, el padre, que atravesó un sinfín de sensaciones por él, por su mujer, y especialmente por sus hijos, en la primera ocasión para ver al sumo pontífice en el país.
Son seis los hermanos, entre ellos tres varones, todos monaguillos. Son Agustín, de 19, Bernardo, de 17, y Santiago, de 15, siendo aquellos dos de una participación activa, el primero como maestro de ceremonia en cada una de las misas en la institución eclesiástica, y el segundo como músico, dado que toca la guitarra en el coro. “Para ellos y para mí fue vivir el momento en el sentido más pleno de la palabra y en común unión, nosotros como matrimonio y ellos, nuestros hijos, como hermanos”, aclaró el padre.
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Familia ligada a la iglesia
La madre, Cristina, y las hijas, Micaela, Giuliana y María no se quedan atrás con el vínculo eclesiástico. La mamá es catequista y está al frente de las charlas con los padres para el ingreso a la institución de los chicos que empiezan esa dinámica. Giuliana siguió sus pasos y organiza habitualmente actividades juveniles como se dio recientemente la peregrinación a Luján, mientras que María, la más chica, es auxiliar en los grupos de formación. ¿Más? Dos de los nietos de la familia, hijos de Micaela, son también monaguillos.
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El padre, también parte activa de la iglesia ubicada en esa localidad de Lanús, mira de reojo lo que fue el itinerario para sus hijos y no lo puede creer. “Actualmente soy lo que se denomina ministro de la comunión, y fui monaguillo de chico. Cuando el padre necesita algo, hacemos esa labor de asistencia, especialmente en las misas para entregar la comunión”, señaló. Y explicó dónde está la razón del vínculo que hoy atraviesa a los chicos, siguiendo sus pasos: “Ellos me acompañaron a dar la comunión a los enfermos cuando me tocaba, el ejemplo arrastra y empezaron a participar de la misa, quisieron ser ellos por sí solos ser monaguillos y viven la experiencia desde muy chicos”.
La multitud en Capital Federal los tuvo con un ida y vuelta permanente, en una jornada que cada uno disfrutó en su máxima expresión y, como ocurrió con muchos, lo hicieron en familia, en un ejemplo que esperan lo mantengan en el recuerdo con el correr del tiempo. Así lo dejó en claro el propio Gabriel: “Ojalá esta visita nos renueve a todos, así poder anunciar con nuestro ejemplo, palabras, acciones en todos los sectores, sea trabajo, escuela, facultad y familia”.