Familia de monaguillos de Ingeniero Budge y su experiencia con el Papa: "Esto quedará en nuestros corazones"

La visita del Papa tiene varias etapas a lo largo de los tres días de recorrido. Y uno de ellos se dio el martes por la noche, en Palermo, donde asistieron más de un millón de personas. Entre ellos estuvieron los Benítez, una numerosa familia oriunda de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, que disfrutaron el momento con suma alegría, tanto los padres como los hermanos, entre ellos monaguillos y coreutas del Centro Misionero Santísima Trinidad de Remedios de Escalada, que recalcaron que se trató de “una experiencia increíble y unas expectativas que fueron ampliamente superadas”.

“Si bien vivimos la vida de iglesia activamente, cada uno de los integrantes de nuestra familia el poder vivirlo en comunión es algo que creo que quedará en nuestros corazones para siempre”, señaló Gabriel, el padre, que atravesó un sinfín de sensaciones por él, por su mujer, y especialmente por sus hijos, en la primera ocasión para ver al sumo pontífice en el país.

El momento estelar en Palermo contó con más de un millón de personas.

Son seis los hermanos, entre ellos tres varones, todos monaguillos. Son Agustín, de 19, Bernardo, de 17, y Santiago, de 15, siendo aquellos dos de una participación activa, el primero como maestro de ceremonia en cada una de las misas en la institución eclesiástica, y el segundo como músico, dado que toca la guitarra en el coro. “Para ellos y para mí fue vivir el momento en el sentido más pleno de la palabra y en común unión, nosotros como matrimonio y ellos, nuestros hijos, como hermanos”, aclaró el padre.