Estudiantes de la UNLZ crearon una plataforma de empleo que busca terminar con el "ghosting" laboral

Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) desarrolló MatchEmpleos, una plataforma que, según indicaron, busca cambiar la forma en que los jóvenes se vinculan con las empresas al momento de buscar trabajo. “Vimos que esa experiencia compartida del silencio de las plataformas no era solo nuestra, sino que también atravesaba a todos los jóvenes”, explicó Martín Pazo, uno de los integrantes del proyecto, en diálogo con El Diario Sur. La propuesta incorpora un sistema de “match”, similar al de las aplicaciones de citas, y establece que las empresas deben responder las postulaciones. La idea surgió a partir de una investigación sobre el empleo joven que los estudiantes realizaban durante en la materia Diseño Multimedial de la Licenciatura en Publicidad. En ese contexto, comenzaron a compartir experiencias sobre la búsqueda laboral y detectaron un problema común: postulaciones que quedan sin respuesta y procesos que requieren tiempo sin que los candidatos sepan si alguna vez recibirán una devolución. Según contó Pazo, el funcionamiento de los portales de empleo tradicionales fue uno de los puntos que analizaron. “Todo ese proceso que hagas y todo ese tiempo invertido es incierto, no sabés si te llegará una respuesta o no”, señaló. Frente a esa situación, pensaron en trasladar al mundo laboral una dinámica conocida de las aplicaciones de citas: si existe interés de ambas partes, se produce un “match”. La propuesta incorpora un sistema de “match”, similar al de las aplicaciones de citas, y establece que las empresas deben responder las postulaciones. Lee también: Últimos días para inscribirse a las carreras de la UNaB para 2027

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Cómo funciona MatchEmpleos La plataforma propone que los postulantes creen un perfil y puedan indicar sus categorías de trabajo preferidas. Del otro lado, las empresas también cuentan con un perfil verificado y publican sus búsquedas. El sistema apunta a que cada postulación tenga una respuesta. Si una empresa rechaza a un candidato, este recibe una notificación y un mensaje personalizado. Si no responde, esa conducta queda reflejada en su perfil mediante una tasa de respuesta. “Responder empieza a ser reputación”, explicó Pazo. La idea es que las empresas que mantienen una mayor tasa de respuesta construyan una mejor reputación dentro de la plataforma y que, de esa manera, el silencio deje de ser una práctica sin consecuencias. El proyecto también busca acompañar especialmente a quienes están dando sus primeros pasos en el mercado laboral. “Los jóvenes se encuentran con portales de empleo fríos y exigentes, que no favorecen la inserción laboral si uno se encuentra en sus primeras etapas”, sostuvo Pazo. Un proyecto desarrollado por estudiantes de la UNLZ MatchEmpleos es llevado adelante por Franco Bandin, Iván Gonzalez, Facundo Migliano, Martín Pazo y Sebastián Troncoso. Para ellos, uno de los principales desafíos fue el desarrollo técnico de la plataforma. “Lo que más nos costó desarrollar es el código profundo de la aplicación, su sistema Match, las bases de datos de los usuarios, la posibilidad de chat directo, la tasa de respuesta, entre otras cosas”, explicó Pazo. Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa de testeo y busca llegar a un producto mínimo viable que pueda ser lanzado al mercado. La página ya está disponible, aunque sus creadores advierten que todavía pueden existir fallas y que el sistema continúa en desarrollo.

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