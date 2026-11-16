La Provincia realizó más de 620 mil controles de alcoholemia y redujo los positivos del 5% al 1,2%

La provincia de Buenos Aires realizó más de 620 mil controles de alcoholemia desde el inicio de la actual gestión y logró reducir el porcentaje de resultados positivos del 5% al 1,2%. Así lo informó el Ministerio de Transporte bonaerense, que presentó un balance de los operativos de prevención y seguridad vial en el marco del Día Mundial Sin Alcohol. Según los datos oficiales, entre el comienzo de la gestión, en 2025, y el 31 de octubre de 2026 se llevaron adelante 5.075 operativos de fiscalización, en los que se realizaron 622.834 testeos de alcoholemia. Como resultado, se detectaron 7.745 casos positivos en distintos puntos del territorio bonaerense.

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Uno de los indicadores destacados por la cartera provincial es la disminución de la proporción de conductores que dieron positivo en los controles. De acuerdo con los registros difundidos, el porcentaje pasó de niveles cercanos al 5% a ubicarse en torno al 1,2%. La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el Ministerio de Transporte, encabezado por Martín Marinucci, con el objetivo de reducir los siniestros viales y promover una conducción responsable en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos. Leé más: Gustavo Oubiña, cura de Alejandro Korn: “Lo que me emocionó es ver a ese pueblo unido”

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