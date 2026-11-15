¿Qué pasó con la fidelidad laboral?

Durante generaciones les enseñamos a nuestros hijos que debían ser fieles a una empresa. Pero ¿las empresas pueden seguir prometiendo esa misma fidelidad?

Antes, ingresar a una empresa y jubilarse allí era una aspiración bastante extendida. La antigüedad representaba estabilidad, pertenencia y reconocimiento.

Hoy esa posibilidad sigue existiendo, pero ya no puede darse por sentada. Hay empresas que crecen y ofrecen carreras largas; otras se transforman, se fusionan, ofrecen retiros voluntarios, reducen personal o desaparecen. Al mismo tiempo, nacen nuevas organizaciones y oportunidades que hace unas décadas ni imaginábamos.

Muchos jóvenes crecieron viendo esas transformaciones. Algunos vieron a sus padres perder el empleo después de años de dedicación. Otros descubrieron que podían trabajar desde una computadora, ofrecer servicios a distancia, cambiar de ciudad, emigrar o desarrollar proyectos propios.