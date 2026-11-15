¿Qué pasó con la fidelidad laboral?

Durante generaciones les enseñamos a nuestros hijos que debían ser fieles a una empresa. Pero ¿las empresas pueden seguir prometiendo esa misma fidelidad?
Antes, ingresar a una empresa y jubilarse allí era una aspiración bastante extendida. La antigüedad representaba estabilidad, pertenencia y reconocimiento.
Hoy esa posibilidad sigue existiendo, pero ya no puede darse por sentada. Hay empresas que crecen y ofrecen carreras largas; otras se transforman, se fusionan, ofrecen retiros voluntarios, reducen personal o desaparecen. Al mismo tiempo, nacen nuevas organizaciones y oportunidades que hace unas décadas ni imaginábamos.
Muchos jóvenes crecieron viendo esas transformaciones. Algunos vieron a sus padres perder el empleo después de años de dedicación. Otros descubrieron que podían trabajar desde una computadora, ofrecer servicios a distancia, cambiar de ciudad, emigrar o desarrollar proyectos propios.
No necesariamente rechazan el esfuerzo. Muchos estudian, trabajan y se comprometen profundamente. Quizás cuestionan que el esfuerzo deba expresarse de la misma manera que en generaciones anteriores.
Y tampoco todos buscan cambiar de empleo. Una investigación del National Institute on Retirement Security, publicada en 2025, cuestiona la idea de que los jóvenes actuales sean mucho menos estables laboralmente que las generaciones anteriores cuando tenían su misma edad.
La permanencia también depende de las oportunidades y de las condiciones del mercado.
No se trata de que los jóvenes no quieran trabajar. Se trata de que cambió la relación entre las personas, el trabajo y las empresas.
La transformación, entonces, no es solo generacional. Es cultural. Cambiaron las empresas, las tecnologías, las expectativas y las posibilidades. Sin embargo, seguimos juzgando muchas decisiones laborales con parámetros heredados.
¿Estamos frente a una generación que no quiere comprometerse o frente a un mundo laboral que ya no puede ofrecer las mismas certezas?