Los justos; los “chupacirios” 

La familia de Nazareno, el bebé de ocho meses bendecido por el Papa, que forma parte de un grupo de oración en la capilla San Cayetano de El Jagüel. El grupito de nenas del colegio San José de San Vicente que cantó Alma Misionera ante el Sumo Pontífice en la ceremonia de despedida en Ezeiza. Gustavo, el cura de Alejandro Korn; Federico, el cura de San Vicente. Valentina y Nicolás, los músicos adolescentes de Almirante Brown que son voluntarios en el Cottolengo e interpretaron “La Llave” junto a Abel Pintos. Clari, la periodista de El Diario Sur que, a pedido de nadie, se empeña en escribir cada semana una columna sobre su fe que tiene cada vez más lectores.

Dice Borges en “Los Justos”: “Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo”. Yo digo que sus historias, aunadas por alguna cercanía circunstancial con el Papa, andan todas desperdigadas por esta edición de El Diario Sur. Son “bichos de Iglesia” que con la visita de León XIV vivieron un verdadero “Lollapallooza espiritual”. Y a otros millones de argentinos nos tuvieron embobados, emocionados hasta unas lágrimas que no sabemos de dónde nos salieron, queriendo ser como ellos, tratando de aprender de su fe y de sus valores, admirando sus convicciones. Se dio vuelta la tortilla y los siempre marginados “chupacirios” que se saben todas las partes de la Misa y tienen memorizados sus versículos favoritos del Evangelio, fueron, al menos por esta semana, los más cools de la Argentina. Qué envidia saberse todas esas canciones para cantar a los gritos como lo hicieron en la vigilia de Palermo.