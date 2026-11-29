El predio Juan Carlos “Nene” Díaz”, ubicado en Villa Albertina, fue la sede de un homenaje que se le realizó a dos referentes de la historia de Los Andes. Se trata de Hugo Pizarro, de largo recorrido dentro y fuera de la cancha, y Juan Olmos, de vital aporte a la institución de Lomas de Zamora, a quienes reconocieron al imponer su nombre a distintos espacios en ese territorio trascendental para las divisiones formativas.

Por el lado de “Vieja” Pizarro, lo que llevará su insignia es la cancha N3 de esa zona, donde aparecen en escena cientos de chicos que buscan dar el salto a la plantilla principal del Milrayitas, mientras que “Coco” Olmos tendrá su distinción en el gimnasio ubicado allí, todo valorado por dirigentes, familiares y socios que destacaron la importancia de sus figuras a lo largo de las últimas décadas en ese punto del sur del conurbano bonaerense.

“Vivimos un cálido y emotivo encuentro en el predio Juan Carlos “Nene” Díaz, donde homenajeamos a Hugo “La Vieja” Pizarro y a Juan “Coco” Olmos por su valioso aporte y compromiso con nuestra institución”, destacaron desde el club.

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