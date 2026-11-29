El predio Juan Carlos “Nene” Díaz”, ubicado en Villa Albertina, fue la sede de un homenaje que se le realizó a dos referentes de la historia de Los Andes. Se trata de Hugo Pizarro, de largo recorrido dentro y fuera de la cancha, y Juan Olmos, de vital aporte a la institución de Lomas de Zamora, a quienes reconocieron al imponer su nombre a distintos espacios en ese territorio trascendental para las divisiones formativas.
Por el lado de “Vieja” Pizarro, lo que llevará su insignia es la cancha N3 de esa zona, donde aparecen en escena cientos de chicos que buscan dar el salto a la plantilla principal del Milrayitas, mientras que “Coco” Olmos tendrá su distinción en el gimnasio ubicado allí, todo valorado por dirigentes, familiares y socios que destacaron la importancia de sus figuras a lo largo de las últimas décadas en ese punto del sur del conurbano bonaerense.
“Vivimos un cálido y emotivo encuentro en el predio Juan Carlos “Nene” Díaz, donde homenajeamos a Hugo “La Vieja” Pizarro y a Juan “Coco” Olmos por su valioso aporte y compromiso con nuestra institución”, destacaron desde el club.
Y añadieron: “Se trata de un momento de encuentro y reconocimiento para poner en valor a quienes, con su compromiso y dedicación, dejaron y siguen dejando su huella en la historia de Los Andes”.
La jornada contó con la presencia del presidente de la entidad, Omar Plaini, integrantes de la Comisión Directiva, familiares de los homenajeados y de los equipos de trabajo que desarrollan sus tareas diariamente en el predio para las divisiones inferiores.
Trabajos en el predio
Este homenaje se desarrolla en medio de las labores que se anunciaron recientemente sobre una obra clave en ese predio, que permitirá recuperar un espacio que se encontraba inutilizado debido a una gran acumulación de tierra.
En ese sentido, a través de un comunicado oficial, la entidad había informado que “se firmó el contrato para la remoción de los montículos de tierra” alojados en el campo de deportes donde entrenan habitualmente el plantel profesional y las divisiones inferiores del club.
“Se trata de un paso muy importante para recuperar un espacio que forma parte de nuestra historia y de nuestro sentido de pertenencia, y que queremos volver a ver lleno de vida, de deporte y de encuentro”, destacaron.
Los trabajos, que comenzaron a fines del mes pasado, se prevén completar a principio de 2027, dado que se requerirá la circulación de unos 650 camiones para el retiro total de la tierra.