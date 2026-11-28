Después de décadas, fueron habitués de Le Paradis volverán a encontrarse para revivir la historia del histórico boliche de Lomas de Zamora. El reencuentro será el próximo viernes 18 de diciembre en Auditorio Sur y tendrá como protagonistas a algunos de los trabajadores que formaron parte de aquella discoteca durante los años 80.
Miguel Ángel Nesci, conocido como Mickey, llegó a Le Paradis primero como cliente. “Fue la primera discoteca que abría, no conocíamos nada”, recordó en diálogo con El Diario Sur. Con el tiempo comenzó a trabajar como tarjetero y finalmente quedó al frente de los chicos de la zona que trabajaban allí.
“Nos pusimos la camiseta varios chicos que somos los que estamos hoy en día”, contó Mickey. Para él, el vínculo con el histórico boliche, ubicado en aquel entonces en Av. Meeks 1056, comenzó mucho antes de convertirse en trabajador. Incluso recuerda que llegó a interrumpir sus vacaciones para regresar a Lomas los viernes y poder ir a bailar. “Hoy en día capaz que los chicos no lo entienden, pero nos sentíamos parte de Le Paradis”, explicó.
Según su recuerdo, el lugar también representaba una propuesta diferente a la que predominaba en otros espacios de la zona. “Era lo primero de cierto nivel y éramos parte de eso”, señaló sobre el establecimiento bailable que funcionó desde 1982 hasta 1986.
La música como marca registrada de Le Paradis
Adrián Traversa llegó al boliche en 1984, dos años después de su apertura. Antes había sido DJ en bailes, fiestas de colegios y clubes. Para él, una de las principales características del boliche era su propuesta musical. “Siempre fuimos vanguardistas en ese sentido”, sostuvo. La búsqueda estaba puesta en conseguir música que todavía no había llegado a otros lugares.
“Todos querían tener la música que se usaba acá”, explicó. Primero buscaban las novedades de Estados Unidos y luego las que llegaban desde Europa. “Venían a copiar temas para llevarlos a sus disquerías o a sus boliches”, afirmó. Traversa considera que es justamente la música la que sigue convocando a los antiguos habitués a los reencuentros. “Es como que la gente viene a la fiesta a los reencuentros por la música”, explicó.
El DJ destaca además que muchas de las canciones que sonarán en el próximo encuentro, planificado para el viernes 18 de diciembre en Auditorio Sur, son las que se solían escuchar en las noches de Le Paradis. “Y la gente se sigue enganchando por eso”, afirmó.
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Una pista que también recibía a grandes artistas
Por el boliche también pasaron distintas bandas y artistas que quedaron en el recuerdo de quienes trabajaron allí. “Venía Virus, Soda Stereo, Los Violadores, Sumo, vino Pappo, Charly García”, recordó Daniel Tapia, otro de los organizadores a cargo del reencuentro de Le Paradis.
Adrián Traversa, por su parte, guarda varias anécdotas de aquellos años, algunas vinculadas directamente con los músicos que llegaban a tocar. Una de ellas ocurrió en su propia casa, ubicada en Lomas de Zamora, donde su madre llegó a cocinar para integrantes de distintas bandas.
“Yo tuve en mi casa a mi mamá haciendo hamburguesas a Los Stereo”, recordó. “Mi vieja haciéndole un té a Gustavo Cerati para que se le vaya la fiebre, tratando de recomponerlo porque teníamos que venir a hacer el show”.
Las historias, dice Traversa, son muchas y algunas quedaron guardadas entre quienes fueron parte de aquella época. “Con Luca Prodan tengo varias”, aseguró. Y, entre risas, aclara: “Algunas no se pueden contar”.
Una historia que sigue reuniendo a sus protagonistas
“Uno va creciendo y todos sabemos que las amistades de juventud quedan muy pocas en el tiempo”, explicó Mickey. “Se van casando, nos vamos mudando, nos dejamos de ver”.
Sin embargo, Le Paradis volvió a convertirse en un punto de encuentro. “Acá nos reunía mucho Le Paradis”, cuenta. Para él, volver a encontrarse con quienes compartieron aquella etapa tiene una sensación particular. “Es como cuando te volvés a encontrar con tus compañeros de secundaria”, comparó. “Acá siento que tengo 18 años cada vez que hay una fiesta”.
Daniel Tapia, quien también trabajó como tarjetero en Le Paradis, es uno de los impulsores de estos reencuentros. Cuando habla de lo que significó aquel lugar, no duda: “Fue lo más grande que existió”. También recuerda el movimiento que generaba en la zona: “Venía gente de todos lados. Todos los cafés se llenaban con toda gente que venía a Le Paradis”.
Para Tapia, esa historia todavía está presente. “Hoy sigo hablando con la gente y me sigue diciendo lo mismo que pensamos y sentimos cada uno que vino al boliche”, contó.
El reencuentro, según explica, permite que cada vez se sumen más personas de aquella época. “Este lo ves, lo saludás y contamos anécdotas de esa época. Es algo maravilloso”, resumió.
La próxima fiesta de Le Paradis
El próximo encuentro será el viernes 18 de diciembre en Auditorio Sur, ubicado en Av. Meeks 1080. Adrián Traversa volverá a estar a cargo de la música y la propuesta estará centrada en las canciones que marcaron la época de Le Paradis.
Según indicaron los organizadores, las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $25.000. Se pueden conseguir en Info Game, ubicado en Boedo 342, Mundo Cabello, ubicado en Gorriti 342 y en Lavadero El Cordobés, ubicado en la calle Tomás Guido 902.
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