Después de décadas, fueron habitués de Le Paradis volverán a encontrarse para revivir la historia del histórico boliche de Lomas de Zamora. El reencuentro será el próximo viernes 18 de diciembre en Auditorio Sur y tendrá como protagonistas a algunos de los trabajadores que formaron parte de aquella discoteca durante los años 80.

Miguel Ángel Nesci, conocido como Mickey, llegó a Le Paradis primero como cliente. “Fue la primera discoteca que abría, no conocíamos nada”, recordó en diálogo con El Diario Sur. Con el tiempo comenzó a trabajar como tarjetero y finalmente quedó al frente de los chicos de la zona que trabajaban allí.

“Nos pusimos la camiseta varios chicos que somos los que estamos hoy en día”, contó Mickey. Para él, el vínculo con el histórico boliche, ubicado en aquel entonces en Av. Meeks 1056, comenzó mucho antes de convertirse en trabajador. Incluso recuerda que llegó a interrumpir sus vacaciones para regresar a Lomas los viernes y poder ir a bailar. “Hoy en día capaz que los chicos no lo entienden, pero nos sentíamos parte de Le Paradis”, explicó.

Según su recuerdo, el lugar también representaba una propuesta diferente a la que predominaba en otros espacios de la zona. “Era lo primero de cierto nivel y éramos parte de eso”, señaló sobre el establecimiento bailable que funcionó desde 1982 hasta 1986.

“Todos querían tener la música que se usaba acá”, explicó el DJ Adrián Traversa.

La música como marca registrada de Le Paradis

Adrián Traversa llegó al boliche en 1984, dos años después de su apertura. Antes había sido DJ en bailes, fiestas de colegios y clubes. Para él, una de las principales características del boliche era su propuesta musical. “Siempre fuimos vanguardistas en ese sentido”, sostuvo. La búsqueda estaba puesta en conseguir música que todavía no había llegado a otros lugares.

“Todos querían tener la música que se usaba acá”, explicó. Primero buscaban las novedades de Estados Unidos y luego las que llegaban desde Europa. “Venían a copiar temas para llevarlos a sus disquerías o a sus boliches”, afirmó. Traversa considera que es justamente la música la que sigue convocando a los antiguos habitués a los reencuentros. “Es como que la gente viene a la fiesta a los reencuentros por la música”, explicó.

El DJ destaca además que muchas de las canciones que sonarán en el próximo encuentro, planificado para el viernes 18 de diciembre en Auditorio Sur, son las que se solían escuchar en las noches de Le Paradis. “Y la gente se sigue enganchando por eso”, afirmó.