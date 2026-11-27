Lomas Athletic se consagró campeón nacional de Bowls, un deporte centenario, similar a las bochas, establecido como una de las especialidades más tradicionales desarrolladas en el país. La consagración se dio en una temporada intensa, de varias fechas, que se completó con una final en el Club Atlético San Isidro, donde el equipo del sur del conurbano bonaerense logró un hito que se disfruta en su máxima expresión.

El Diario Sur visitó la institución ubicada sobre la calle Arenales, donde decenas de referentes de la disciplina desarrollaron una competencia interna, a modo de cierre de campaña luego de lo que fue el festejo en los últimos días. Y quien se expresó es la capitana del plantel, Anabel Didlaukis, que destacó estar “súper orgullosa y feliz de este campeonato logrado”. “Somos un equipo de cinco titulares y una suplente y hacía varios años que no lográbamos un triunfo así, y en las últimas temporadas se están dando los resultados”, afirmó. La referencia es porque a esta medalla de oro se le añade la obtenida en 2024, mientras que en 2025 fueron subcampeones, en un presente superlativo en la Primera División.

Al analizar lo que fue el itinerario para llegar al título, destacó: “El equipo se lleva muy bien, es un plantel que habla mucho, que tiene un temple muy fuerte, tiene mucha perseverancia y nos caracterizamos porque cada una cumple una función tanto sea en el terceto, en el cuarteto o en el doble como son las disciplinas que se juegan en la liga, todas eligen dónde jugar y es una comunión de todo el equipo”, comentó. Y sumó: “Es un placer enorme para mí ser la capitana de este equipo y estoy súper orgullosa y feliz de este torneo logrado, de esta liga, porque muestra la unidad, el diálogo, el compañerismo y el compromiso de cada jugadora”.

La competencia se desarrolla sobre césped.

Por otro lado, se posó en el valor del título para el club y los vecinos en general. “Nos reconocen y también nos celebran este gran logro y todos ven el esfuerzo y el compromiso de cada semana, cada mes que se compite y con mucha alegría y mucho entusiasmo también”, afirmó.