Lomas Athletic se consagró campeón nacional de Bowls, un deporte centenario, similar a las bochas, establecido como una de las especialidades más tradicionales desarrolladas en el país. La consagración se dio en una temporada intensa, de varias fechas, que se completó con una final en el Club Atlético San Isidro, donde el equipo del sur del conurbano bonaerense logró un hito que se disfruta en su máxima expresión.
El Diario Sur visitó la institución ubicada sobre la calle Arenales, donde decenas de referentes de la disciplina desarrollaron una competencia interna, a modo de cierre de campaña luego de lo que fue el festejo en los últimos días. Y quien se expresó es la capitana del plantel, Anabel Didlaukis, que destacó estar “súper orgullosa y feliz de este campeonato logrado”. “Somos un equipo de cinco titulares y una suplente y hacía varios años que no lográbamos un triunfo así, y en las últimas temporadas se están dando los resultados”, afirmó. La referencia es porque a esta medalla de oro se le añade la obtenida en 2024, mientras que en 2025 fueron subcampeones, en un presente superlativo en la Primera División.
Al analizar lo que fue el itinerario para llegar al título, destacó: “El equipo se lleva muy bien, es un plantel que habla mucho, que tiene un temple muy fuerte, tiene mucha perseverancia y nos caracterizamos porque cada una cumple una función tanto sea en el terceto, en el cuarteto o en el doble como son las disciplinas que se juegan en la liga, todas eligen dónde jugar y es una comunión de todo el equipo”, comentó. Y sumó: “Es un placer enorme para mí ser la capitana de este equipo y estoy súper orgullosa y feliz de este torneo logrado, de esta liga, porque muestra la unidad, el diálogo, el compañerismo y el compromiso de cada jugadora”.
Por otro lado, se posó en el valor del título para el club y los vecinos en general. “Nos reconocen y también nos celebran este gran logro y todos ven el esfuerzo y el compromiso de cada semana, cada mes que se compite y con mucha alegría y mucho entusiasmo también”, afirmó.
En familia
Quien también se expresó fue la subcapitana, Lucila Bausili, que integra el equipo junto a su hermana Marina, ambas con un peso específico, dado que sus padres fueron los impulsores del deporte en club. “Esto es algo increíble, es algo que hice desde chica, nací y me crié en el club, con padres que jugaron campeonatos mundiales, entonces tenemos una pasión enorme”, destacó. Y agregó, con lágrimas en los ojos: “Por eso lo vivo con una sensación distinta, salir campeonas es algo de corazón importante para mi”.
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Allí dejó entrever la intención de ampliar el abanico para que los más jóvenes se sumen a la disciplina, algo que desarrollan justamente con la Copa Linke, un homenaje al padre que convoca durante enero a cientos de vecinos alrededor del deporte. “Acá todos lo recuerdan muy bien y eso nos llena de orgullo, y por eso queremos lograr que los más chicos, cuando se acercan, sientan pertenecer al club”, sentenció.
Esa posta la toma Anabela -las otras atletas del equipo son Anette Wyss, Nancy Espósito y Adriana Báez- sobre el vínculo con los jóvenes. “Muchos miran de afuera, pero han ingresado en estas competencias donde se mezclan todos los colores, se mezclan todos los clubes, hay hombres y damas de todas las edades, los chicos se acercan más, se quedan mirando y quieren practicar”, completó.
Por último, se refirió al futuro, y por delante tanto ella como sus compañeras tienen el anhelo de representar a Argentina en el Mundial que tendrá lugar en Inglaterra, en junio, en busca de repetir la participación de 2023, cuando se hizo en Australia. Allí se prevé que haya tres especialistas del club, aunque el cierre de lista se completa en las próximas horas.
“Estamos muy ilusionadas. Ahora entrena muchísimo y aparte de entrenar tenemos un coach que nos entrena a nivel emocional, a nivel grupo y a nivel estrategia y deporte. La clave siempre es la unidad que hay en el grupo, los terceros tiempos después de cada entrenamiento, eso es lo que nos enriquece el vínculo y hace que se logren los mejores objetivos o se lleguen a los mejores metas.
¿Qué es el Bowls?
Bowls o lawn bowls es un deporte de precisión cuyo objetivo es hacer rodar unas bochas de radio ligeramente asimétrico para que queden lo más cerca posible de una bola más chica llamada Jack. Se juega al aire libre, sobre césped. En ese sentido, no es necesario para su práctica fuerza física, pero sí concentración, precisión y estrategia. Data del siglo XII y el club más antiguo existente es el Southampton Old Bowling Green fundado en 1299.