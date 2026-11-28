Un incendio se registró este viernes por la tarde en un obrador de la localidad de Ingeniero Budge y requirió la intervención de tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. El fuego se inició en un predio ubicado en la intersección de Camino de la Ribera Sur y Potosí.

Según le indicó a El Diario Sur el jefe del cuerpo de Bomberos lomense, Gustavo Liuzzi, se trató de un obrador y el foco tuvo una extensión aproximada de 10 por 20 metros. El trabajo de los bomberos se concentró en controlar el incendio dentro del predio.