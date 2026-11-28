Un incendio se registró este viernes por la tarde en un obrador de la localidad de Ingeniero Budge y requirió la intervención de tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora. El fuego se inició en un predio ubicado en la intersección de Camino de la Ribera Sur y Potosí.
Según le indicó a El Diario Sur el jefe del cuerpo de Bomberos lomense, Gustavo Liuzzi, se trató de un obrador y el foco tuvo una extensión aproximada de 10 por 20 metros. El trabajo de los bomberos se concentró en controlar el incendio dentro del predio.
El operativo estuvo a cargo del subcomandante Ezequiel Ruiz y contó con 15 bomberos, según agregó Liuzzi.
En el lugar había materiales para la construcción, entre ellos elementos de madera, que fueron alcanzados por las llamas. El incendio generó una importante columna de humo que pudo ser advertida desde distintos puntos de la zona.
Además de los Bomberos de Lomas de Zamora, intervino personal de Defensa Civil para prestar colaboración durante las tareas. Según indicó Liuzzi, no hubo daños como consecuencia del incendio. Hasta el momento, tampoco se informaron personas heridas.
Las causas del incendio siguen siendo materia de investigación.
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