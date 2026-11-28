El exintendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, anunció que la agrupación Solo Los Andes no participará de los comicios del 13 de diciembre. Cuestionó presuntas irregularidades en el proceso electoral y la falta de unidad entre los sectores del club.

Rossi confirmó que no será candidato a presidente del Club Atlético Los Andes en las elecciones previstas para el próximo 13 de diciembre. El exintendente de Lomas de Zamora comunicó la decisión a través de las redes sociales de la agrupación Solo Los Andes, desde donde también cuestionaron el desarrollo del proceso electoral y la falta de acuerdos entre los distintos espacios políticos de la institución.

En el comunicado, la agrupación explicó que impulsó distintas instancias de diálogo con el objetivo de alcanzar la unidad de los sectores del club, pero que finalmente no logró ese consenso. Además, señaló que observó presuntas irregularidades durante el proceso electoral.