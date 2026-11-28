El exintendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, anunció que la agrupación Solo Los Andes no participará de los comicios del 13 de diciembre. Cuestionó presuntas irregularidades en el proceso electoral y la falta de unidad entre los sectores del club.
Rossi confirmó que no será candidato a presidente del Club Atlético Los Andes en las elecciones previstas para el próximo 13 de diciembre. El exintendente de Lomas de Zamora comunicó la decisión a través de las redes sociales de la agrupación Solo Los Andes, desde donde también cuestionaron el desarrollo del proceso electoral y la falta de acuerdos entre los distintos espacios políticos de la institución.
En el comunicado, la agrupación explicó que impulsó distintas instancias de diálogo con el objetivo de alcanzar la unidad de los sectores del club, pero que finalmente no logró ese consenso. Además, señaló que observó presuntas irregularidades durante el proceso electoral.
"Ante las distintas irregularidades que observamos en el proceso electoral, hemos decidido no participar del acto eleccionario previsto para el próximo 13 de diciembre", expresaron.
Entre los argumentos para dar un paso al costado, también mencionaron la delicada situación institucional, económica y patrimonial que atraviesa Los Andes. En ese sentido, consideraron que no es momento de profundizar divisiones ni de promover una elección con tres listas, sino de construir un proyecto común.
La decisión modifica el escenario electoral del club de Lomas de Zamora, que tendrá al oficialismo como uno de los espacios en carrera. El actual presidente, Omar Plaini, buscará la reelección en los comicios de diciembre.
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