Un interno de la Unidad Penal N°40 de Lomas de Zamora quedó imputado acusado de enviar mensajes intimidatorios a través de WhatsApp a la magistrada que intervenía en su causa judicial y a su hijo. Durante un operativo en el establecimiento penitenciario, la Policía secuestró dos celulares y varios chips que serían utilizados para realizar las comunicaciones. La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la titular de un Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Morón, quien manifestó haber recibido una serie de mensajes amenazantes a través de WhatsApp. Según se estableció, las intimidaciones no estaban dirigidas únicamente contra la jueza, sino que también alcanzaban a su hijo. Algunos de los elementos hallados durante el allanamiento a la celda del sospechoso. A partir de la presentación judicial, comenzaron a trabajar detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Morón, junto con el Gabinete de Medios Tecnológicos. Los investigadores realizaron distintas tareas de inteligencia para establecer el origen de las comunicaciones y determinar quién estaba detrás de los mensajes.

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Entre las medidas llevadas adelante se incluyeron análisis del tráfico telefónico, registros de impacto de antenas y escuchas telefónicas. A partir de esas tareas, lograron establecer que los mensajes eran enviados desde el interior de la Unidad Penal N°40, ubicada en el barrio Santa Catalina de Lomas de Zamora. Con el avance de las averiguaciones, los detectives identificaron al presunto responsable: un hombre que se encontraba detenido y alojado en una de las celdas del establecimiento penitenciario. La investigación también permitió establecer que las amenazas habrían tenido como destinataria a la magistrada que intervenía en el proceso penal del propio interno en la Justicia de Morón. Allanamiento en la cárcel de Lomas de Zamora Una vez identificado el sospechoso, la Justicia autorizó una orden de allanamiento, registro y secuestro para avanzar sobre la celda en la que se encontraba alojado. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la DDI Morón, que se trasladaron hasta la Unidad Penal N°40 para realizar la requisa. Durante el operativo, los policías encontraron y secuestraron dos teléfonos celulares y varios chips telefónicos. De acuerdo con los investigadores, esos elementos serían compatibles con las maniobras denunciadas por la jueza y podrían haber sido utilizados para realizar los mensajes intimidatorios.

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