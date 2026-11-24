La familia de Alan Nahuel Gamarra, de 32 años, busca información sobre su paradero desde el jueves 19 de noviembre, cuando salió a trabajar como remisero y realizó un viaje hacia la localidad de Alejandro Korn. Desde entonces, no volvieron a tener noticias de él ni del vehículo que utilizaba para trabajar.
Según relató su padre a El Diario Sur, Alan se desempeñaba como remisero por cuenta propia en la zona del mayorista Los Polacos. Ese jueves había pasado por su casa alrededor de las 12:40 para buscar jugo y hielo, ya que tenía previsto tomar tereré mientras esperaba que surgiera algún viaje.
Alrededor de las 13:15, salió de la vivienda para continuar trabajando. Veinte minutos después, a las 13:35, le envió un mensaje a su familiar para consultarle cuánto podía cobrar por un viaje hasta Los Nogales de Korn. Luego de recibir la respuesta, confirmó el traslado con quien sería el pasajero.
El último contacto con Alan Gamarra fue durante la tarde del jueves
La preocupación de la familia aumentó cuando intentaron comunicarse con él y no obtuvieron respuestas. De acuerdo con el testimonio, alrededor de las 14:20 volvieron a llamarlo y le enviaron un mensaje de voz, pero Alan no respondió.
El aviso difundido por sus allegados señala que, después de ese momento, su teléfono continuó recibiendo mensajes de WhatsApp, aunque no contestaba. Más tarde, las llamadas comenzaron a dirigirse directamente al buzón, hasta que el equipo quedó apagado.
Desde entonces, no volvieron a tener contacto con el hombre ni pudieron localizar el automóvil con el que trabajaba. La familia confirmó que realizó la denuncia correspondiente.
Cómo aportar información sobre Alan Gamarra
Alan tiene 32 años y, al momento de su última comunicación, vestía una campera negra. El vehículo con el que trabajaba es un Fiat Siena de color gris, con patente NLL 769.
Ante cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero o localizar el automóvil, sus familiares solicitaron comunicarse de manera urgente al 11-2175-1638, número difundido en el pedido de colaboración.
La familia pide compartir la búsqueda para ampliar su difusión y obtener datos que permitan dar con Alan.