La familia de Alan Nahuel Gamarra, de 32 años, busca información sobre su paradero desde el jueves 19 de noviembre, cuando salió a trabajar como remisero y realizó un viaje hacia la localidad de Alejandro Korn. Desde entonces, no volvieron a tener noticias de él ni del vehículo que utilizaba para trabajar.

Según relató su padre a El Diario Sur, Alan se desempeñaba como remisero por cuenta propia en la zona del mayorista Los Polacos. Ese jueves había pasado por su casa alrededor de las 12:40 para buscar jugo y hielo, ya que tenía previsto tomar tereré mientras esperaba que surgiera algún viaje.

Alrededor de las 13:15, salió de la vivienda para continuar trabajando. Veinte minutos después, a las 13:35, le envió un mensaje a su familiar para consultarle cuánto podía cobrar por un viaje hasta Los Nogales de Korn. Luego de recibir la respuesta, confirmó el traslado con quien sería el pasajero.