El boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires aumentará un 4% desde el lunes 1° de diciembre de 2026. La actualización alcanzará a los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial, incluidas las líneas que conectan los distintos municipios del Conurbano bonaerense.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo pasará de $1.276,06 a $1.327,10 para los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE registrada. El incremento representa una diferencia de $51,04 por viaje en los recorridos de hasta tres kilómetros.

La actualización fue comunicada por el Ministerio de Transporte bonaerense y comenzará a regir a partir de las 00 del martes 1° de diciembre. La medida alcanza tanto a las líneas provinciales como a los servicios intercomunales y urbanos del Gran La Plata.

El nuevo esquema tarifario se determinó de acuerdo con el mecanismo establecido en los artículos 4° y 5° de la Resolución N° 81/25. Para calcular la actualización se tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del nivel general de la región Gran Buenos Aires correspondiente a octubre de 2026, informado por el INDEC.

Los nuevos valores alcanzarán a las líneas provinciales que conectan los municipios del Conurbano bonaerense. Los viajes de más de 27 kilómetros costarán $2.340,35.

Qué líneas de colectivo tendrán aumento en Zona Sur

La actualización alcanza a los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción provincial. Esto incluye a las líneas identificadas con números a partir del 200 y a los servicios intercomunales que conectan diferentes distritos bonaerenses.

En la Zona Sur del Conurbano, el nuevo cuadro tarifario impactará en los recorridos provinciales que vinculan municipios como Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y San Vicente, entre otros.

El aumento no debe confundirse con las tarifas de las líneas de jurisdicción nacional o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuentan con esquemas de actualización propios.

Cuánto costará el boleto de colectivo en Provincia desde diciembre

Con el aumento del 4%, las tarifas de los colectivos provinciales tendrán nuevos valores de acuerdo con la distancia recorrida. Los pasajeros que viajen con SUBE registrada deberán pagar: