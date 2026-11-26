El boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires aumentará un 4% desde el lunes 1° de diciembre de 2026. La actualización alcanzará a los servicios urbanos y suburbanos de jurisdicción provincial, incluidas las líneas que conectan los distintos municipios del Conurbano bonaerense.
Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo pasará de $1.276,06 a $1.327,10 para los pasajeros que utilicen una tarjeta SUBE registrada. El incremento representa una diferencia de $51,04 por viaje en los recorridos de hasta tres kilómetros.
La actualización fue comunicada por el Ministerio de Transporte bonaerense y comenzará a regir a partir de las 00 del martes 1° de diciembre. La medida alcanza tanto a las líneas provinciales como a los servicios intercomunales y urbanos del Gran La Plata.
El nuevo esquema tarifario se determinó de acuerdo con el mecanismo establecido en los artículos 4° y 5° de la Resolución N° 81/25. Para calcular la actualización se tomó como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del nivel general de la región Gran Buenos Aires correspondiente a octubre de 2026, informado por el INDEC.
Qué líneas de colectivo tendrán aumento en Zona Sur
La actualización alcanza a los servicios públicos de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción provincial. Esto incluye a las líneas identificadas con números a partir del 200 y a los servicios intercomunales que conectan diferentes distritos bonaerenses.
En la Zona Sur del Conurbano, el nuevo cuadro tarifario impactará en los recorridos provinciales que vinculan municipios como Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús y San Vicente, entre otros.
El aumento no debe confundirse con las tarifas de las líneas de jurisdicción nacional o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuentan con esquemas de actualización propios.
Cuánto costará el boleto de colectivo en Provincia desde diciembre
Con el aumento del 4%, las tarifas de los colectivos provinciales tendrán nuevos valores de acuerdo con la distancia recorrida. Los pasajeros que viajen con SUBE registrada deberán pagar:
De 0 a 3 kilómetros: $1.327,10.
De 3 a 6 kilómetros: $1.492,98.
De 6 a 12 kilómetros: $1.658,87.
De 12 a 27 kilómetros: $1.990,65.
Más de 27 kilómetros: $2.340,35.
De esta manera, los recorridos más extensos superarán los $2.300 por viaje. En tanto, quienes realicen trayectos de entre tres y seis kilómetros pasarán a pagar $1.492,98, frente a los $1.435,56 que costaba ese tramo hasta noviembre.
Cuánto aumentará el colectivo en CABA en diciembre
Por su parte, los colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento previsto del 4,2% desde el 1° de diciembre. Con esa actualización, el boleto mínimo pasaría de $956,69 a $996,87 para quienes tengan la SUBE registrada.
Los valores proyectados para los servicios porteños son:
De 0 a 3 kilómetros: $996,87.
De 3 a 6 kilómetros: $1.107,69.
De 6 a 12 kilómetros: $1.193,01.
De 12 a 27 kilómetros: $1.278,40.
La actualización alcanzaría a las 28 líneas que circulan exclusivamente dentro de CABA. Entre ellas se encuentran las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.
Los servicios de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad con el Conurbano bonaerense mantienen un esquema tarifario diferente.
Cómo se calcula el aumento del boleto de colectivo
La actualización de las tarifas forma parte de un mecanismo de ajuste mensual que contempla la evolución de los precios y suma dos puntos porcentuales adicionales a la variación del IPC.
En la provincia de Buenos Aires, el cálculo se realiza de acuerdo con lo establecido por la Resolución N° 81/25. Para diciembre se tomó como referencia el IPC de octubre de 2026 correspondiente a la región Gran Buenos Aires.
El aviso oficial del Ministerio de Transporte bonaerense fue suscripto por el ministro Martín Fabio Marinucci. El detalle de los cuadros tarifarios puede consultarse en el portal del organismo provincial.