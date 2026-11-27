El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó cambios en el régimen de emisión de las licencias nacionales de conducir profesionales. La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 2309/2026, publicado el 23 de noviembre, que incorpora modificaciones al convenio firmado entre la Provincia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La modificación alcanza a las licencias profesionales de las clases C, D y E, vinculadas principalmente con la conducción de vehículos destinados al transporte de cargas y pasajeros. El nuevo acuerdo precisa qué categorías podrá continuar emitiendo la Provincia con alcance jurisdiccional y establece condiciones particulares para una de las subclases de transporte de pasajeros. La adenda fue suscripta el 3 de noviembre de 2026 entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Gobierno bonaerense, representado por el Ministerio de Transporte. Su aprobación se formalizó a través del decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof, junto con los ministros Martín Fabio Marinucci, de Transporte, y Carlos Alberto Bianco, de Gobierno. Licencias de conducir profesionales: qué categorías podrá emitir la Provincia Uno de los principales puntos de la modificación es que la provincia de Buenos Aires conservará la facultad de emitir licencias profesionales de las subclases C1, C2, D1, D2, D3 y E2. Sin embargo, estos registros tendrán una limitación: su validez será exclusivamente dentro del territorio bonaerense. Para identificar esa condición, las licencias deberán incluir la leyenda "Jurisdiccional" en el campo de observaciones.

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De esta manera, quienes obtengan una licencia de alguna de esas subclases bajo esta modalidad no contarán con una habilitación para conducir profesionalmente en otras jurisdicciones a través de ese registro. La modificación busca precisar el alcance de las facultades que se reserva el Gobierno provincial dentro del convenio de delegación firmado previamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Qué cambia para las licencias profesionales D4 Otro de los puntos contemplados en la adenda es el tratamiento de las licencias profesionales de la subclase D4, correspondientes al ámbito del transporte de pasajeros. El acuerdo establece que la emisión de las licencias nacionales de conducir profesionales D4 de carácter interjurisdiccional, junto con sus subclases complementarias A, B y C, podrá regirse por las exigencias previstas en la Ley Provincial N° 13.927 y su reglamentación para las categorías profesionales. Esto significa que, para esta categoría, se habilita la aplicación de los requisitos establecidos por la normativa bonaerense en materia de licencias profesionales.

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