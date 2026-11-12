La emotiva historia de una enfermera de Esteban Echeverría que logró que el Papa bendijera una medallita de su abuela

La visita del Papa al Cottolengo de Claypole dejó momentos de profunda emoción entre los residentes, trabajadores y familiares de la institución. Para Giselle Correa, una de las cuidadoras del hogar y vecina del barrio San Carlos de 9 de Abril, Esteban Echeverría, el encuentro tuvo además un significado muy especial: logró acercarse al Sumo Pontífice para pedirle que bendijera una medallita que perteneció a su abuela Amadea, una persona fundamental en su vida. Giselle vive en San Carlos desde que nació y trabaja en el Cottolengo desde hace apenas seis meses. Su llegada a la institución se dio casi por casualidad. Mientras realizaba prácticas en el hospital, algunas compañeras le contaron lo lindo que era trabajar allí. Entonces decidió dejar su currículum y probar suerte. Finalmente, la convocaron. Cuando supo que el Papa visitaría el Cottolengo, no imaginaba que tendría la posibilidad de acercarse tanto. Sin embargo, pudo hacerlo y tenía un objetivo muy claro: conseguir su bendición para una medallita que guarda un enorme valor afectivo. "Es de mi abuela Amadea, que vivió conmigo toda la vida acá en San Carlos. Ella era devota de San Cayetano", contó. También recordó una coincidencia que para ella tiene un significado especial: comenzó a trabajar en el Cottolengo un día 7, una fecha que asocia con la devoción de su abuela. "Siempre digo que fue gracias a ella. Dije: voy a llevarla para que la bendiga, si puedo. Y pude. Entre un millón de personas que quieren estar cerca de él, tuve la suerte de que bendijera la medallita de mi abuela", relató emocionada.

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Giselle empezó a trabajar en el Cottolengo hace seis meses. La experiencia también la sorprendió por la cercanía del Papa. Según contó, su actitud sonriente transmitía confianza y hacía que acercarse no resultara tan difícil, pese a los cuidados y protocolos que rodeaban el recorrido. Pero Giselle no vivió ese momento solamente para ella. Durante la visita estaba acompañando a José, uno de los residentes del hogar, que también pudo saludar al Pontífice. El Papa se acercó, le tocó la mano y lo bendijo. "Él también estaba muy contento, muy sonriente", recordó. Después del encuentro, la emoción se hizo sentir entre todos los que participaron de la jornada. Hubo lágrimas, abrazos y una sensación difícil de explicar. "Dejó mucha paz. Nunca me imaginé que iba a pasar esto", expresó.

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