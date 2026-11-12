Sociedad

La emotiva historia de una enfermera de Esteban Echeverría que logró que el Papa bendijera una medallita de su abuela

Giselle Correa es vecina de Esteban Echeverría y trabaja hace seis meses en uno de los hogares del Cottolengo Don Orione de Claypole. Durante la visita del Sumo Pontífice pudo acercarse a él.

Por Redacción El Diario Sur
· 2 min lectura
Mujer con uniforme azul y rosa sonríe mientras sostiene objetos en sus manos en un espacio interior iluminado.
La vecina contó su experiencia a El Diario Sur.

La visita del Papa al Cottolengo de Claypole dejó momentos de profunda emoción entre los residentes, trabajadores y familiares de la institución. Para Giselle Correa, una de las cuidadoras del hogar y vecina del barrio San Carlos de 9 de Abril, Esteban Echeverría, el encuentro tuvo además un significado muy especial: logró acercarse al Sumo Pontífice para pedirle que bendijera una medallita que perteneció a su abuela Amadea, una persona fundamental en su vida.

Giselle vive en San Carlos desde que nació y trabaja en el Cottolengo desde hace apenas seis meses. Su llegada a la institución se dio casi por casualidad. Mientras realizaba prácticas en el hospital, algunas compañeras le contaron lo lindo que era trabajar allí. Entonces decidió dejar su currículum y probar suerte. Finalmente, la convocaron.

Cuando supo que el Papa visitaría el Cottolengo, no imaginaba que tendría la posibilidad de acercarse tanto. Sin embargo, pudo hacerlo y tenía un objetivo muy claro: conseguir su bendición para una medallita que guarda un enorme valor afectivo. "Es de mi abuela Amadea, que vivió conmigo toda la vida acá en San Carlos. Ella era devota de San Cayetano", contó. También recordó una coincidencia que para ella tiene un significado especial: comenzó a trabajar en el Cottolengo un día 7, una fecha que asocia con la devoción de su abuela.

"Siempre digo que fue gracias a ella. Dije: voy a llevarla para que la bendiga, si puedo. Y pude. Entre un millón de personas que quieren estar cerca de él, tuve la suerte de que bendijera la medallita de mi abuela", relató emocionada.

Una mujer abraza a un hombre en silla de ruedas, rodeados de personas en un evento al aire libre.
Giselle empezó a trabajar en el Cottolengo hace seis meses.

La experiencia también la sorprendió por la cercanía del Papa. Según contó, su actitud sonriente transmitía confianza y hacía que acercarse no resultara tan difícil, pese a los cuidados y protocolos que rodeaban el recorrido.

Pero Giselle no vivió ese momento solamente para ella. Durante la visita estaba acompañando a José, uno de los residentes del hogar, que también pudo saludar al Pontífice. El Papa se acercó, le tocó la mano y lo bendijo. "Él también estaba muy contento, muy sonriente", recordó.

Después del encuentro, la emoción se hizo sentir entre todos los que participaron de la jornada. Hubo lágrimas, abrazos y una sensación difícil de explicar. "Dejó mucha paz. Nunca me imaginé que iba a pasar esto", expresó.

Una mano sostiene un collar con una cruz, mientras se observa un evento en un lugar al aire libre.
La medallita de su abuela que fue bendecida por el Papa.

Una familia dentro del hogar

Giselle trabaja en uno de los 14 hogares que conforman el Cottolengo, donde viven alrededor de 40 residentes. Cuando le preguntan cómo describiría el trabajo cotidiano junto a sus compañeros, no duda: "Lo simplifico en una palabra: familia".

La cuidadora recordó que, desde su primer día, sus compañeras le transmitieron una manera muy particular de acompañar a los residentes: tratarlos con el mismo amor y cuidado que tendrían con sus propios hijos. "Cuando tienen que salir afuera, que estén abrigados; cuando les vas a poner un babero, pensá en tu hijo. ¿Qué babero le vas a poner? Yo digo: el más lindo. Con ellos, lo mismo", explicó.

Grupo de mujeres sonrientes posando juntas en un espacio al aire libre, con carpas de fondo.
Giselle junto a sus compañeras.

También habló de la importancia de acompañarlos en cada actividad cotidiana, desde la alimentación hasta la protección del sol. "Es un lugar muy hermoso porque se les da mucho amor", sostuvo.

Antes de terminar, Giselle dejó un mensaje sobre la inclusión de las personas con discapacidad y la necesidad de que puedan desarrollarse sin quedar al margen de la sociedad. "Estoy muy contenta y quiero que a las personas con discapacidad se las incluya, que no se las aparte de la sociedad y que se les dé solamente lo que necesitan, ni más ni menos, para que puedan tener una mejor calidad de vida", concluyó.

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