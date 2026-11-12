La vecina de Monte Grande que participó del encuentro del Papa con el mundo del trabajo: "Crítico del gobierno"

Marcela Ludueña, vecina de Monte Grande y dirigente gremial de la región, participó del "Encuentro con el mundo del trabajo" que encabezó el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA). La mujer fue invitada por la CGT Nacional, en su carácter de secretaria general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas Regional Esteban Echeverría, Ezeiza y Cañuelas e integrante titular del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La actividad reunió a empresarios, autoridades sindicales y representantes de organizaciones sociales. Durante el encuentro, el Sumo Pontífice se refirió a la situación del empleo, la función de los sindicatos, la exclusión social y la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas públicas vinculadas al mundo laboral.
Uno de los ejes centrales de su intervención fue la importancia del sindicalismo como institución para proteger el trabajo, defender a quienes no tienen voz e integrar a los trabajadores informales y precarizados.
El mensaje del papa León XIV sobre el trabajo y la justicia social
Durante su exposición, León XIV sostuvo que "la falta de trabajo afecta a la dignidad" y facilita la exclusión social. También planteó que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", y remarcó que garantizar el acceso al empleo para todos debe continuar siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas.
El Pontífice también hizo referencia a la situación de los jóvenes y planteó la necesidad de preguntarse por qué deben irse del país para cumplir sus sueños. En ese sentido, destacó el papel del Estado en el desarrollo de la educación, especialmente la universitaria, y en el impulso de la investigación.
Otro de los puntos abordados fue la concentración del poder económico. León XIV advirtió que "donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación", en referencia a las desigualdades que pueden atravesar las relaciones laborales.
Además, consideró que el Estado debe favorecer la acción de los cuerpos intermedios, como las familias y las organizaciones sociales, y mantener su función reguladora con el bien común como objetivo.
La lectura política de una dirigente gremial sobre el mensaje del Papa
Luego de participar del encuentro, Ludueña realizó una lectura política de los planteos del Pontífice y los vinculó con la situación argentina.
La dirigente gremial consideró que las definiciones de León XIV representan "un claro análisis crítico de la actual política de gobierno". Según su interpretación, los conceptos expresados por el Papa van en contramano de las medidas impulsadas por la administración nacional.
Ludueña también señaló que León XIV coincide con su antecesor, el papa Francisco, en relación con la importancia de la justicia social. De esta manera, destacó la continuidad de una mirada que ubica al trabajo, la dignidad humana y la protección de los sectores más vulnerables entre sus principales preocupaciones.