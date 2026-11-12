La vecina de Monte Grande que participó del encuentro del Papa con el mundo del trabajo: "Crítico del gobierno"

Marcela Ludueña, vecina de Monte Grande y dirigente gremial de la región, participó del "Encuentro con el mundo del trabajo" que encabezó el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA). La mujer fue invitada por la CGT Nacional, en su carácter de secretaria general de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas Regional Esteban Echeverría, Ezeiza y Cañuelas e integrante titular del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La actividad reunió a empresarios, autoridades sindicales y representantes de organizaciones sociales. Durante el encuentro, el Sumo Pontífice se refirió a la situación del empleo, la función de los sindicatos, la exclusión social y la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas públicas vinculadas al mundo laboral.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la importancia del sindicalismo como institución para proteger el trabajo, defender a quienes no tienen voz e integrar a los trabajadores informales y precarizados.

El papa León XIV encabezó el "Encuentro con el mundo del trabajo" en la UCA, donde habló sobre el rol de los sindicatos, la falta de empleo, la precarización laboral y la importancia de la justicia social.

El mensaje del papa León XIV sobre el trabajo y la justicia social

Durante su exposición, León XIV sostuvo que "la falta de trabajo afecta a la dignidad" y facilita la exclusión social. También planteó que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", y remarcó que garantizar el acceso al empleo para todos debe continuar siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas.