La organización Llegando a Vos, que acompaña a familias del barrio Sol de Oro de Ezeiza desde 2013, se prepara para ampliar su trabajo comunitario con la construcción de un Centro de Formación y Participación Comunitaria. El nuevo espacio estará destinado principalmente a mujeres que no pudieron terminar sus estudios y a jóvenes de la comunidad que buscan acceder a nuevas oportunidades educativas y laborales. La organización está conformada en buena medida por vecinos y vecinas de Canning. En el marco de sus iniciativas de financiamiento, preparan para este jueves una cata de vinos solidaria en Hide, en All Canning, a la que invitan a toda la comunidad. El proyecto en el que trabaja Llegando a Vos contempla un edificio de 350 metros cuadrados que, según adelantó Eugenia Lascano, directora ejecutiva de la organización, podría inaugurarse en abril de 2027, cuando la institución cumpla 14 años de trabajo en el barrio. La iniciativa surgió a partir de una necesidad que detectaron durante el acompañamiento a las familias: más del 60% de las madres que participan de los programas de Llegando a Vos no terminaron la escuela secundaria. "Quedan embarazadas, se caen del sistema, tienen a su bebé y ya después son tantos los obstáculos que no pueden retomar", explicó Lascano. Frente a esa realidad, la propuesta es que las mujeres puedan dejar a sus hijos al cuidado del jardín de la organización y aprovechar ese tiempo para completar sus estudios, capacitarse en algún oficio o impulsar un proyecto productivo. Llegando a Vos: 13 años de trabajo en Sol de Oro La organización tiene su sede en el barrio Sol de Oro, ubicado en las inmediaciones de distintos desarrollos urbanísticos de Canning. Desde 2013, su trabajo está enfocado en la primera infancia, especialmente durante el embarazo y los primeros años de vida. El acompañamiento comienza durante la gestación, con un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas, entre ellas ginecología, obstetricia, puericultura, lactancia y nutrición. Después del nacimiento, el seguimiento continúa con pediatras, nutricionistas y especialistas en estimulación temprana.

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Además de la atención profesional, Llegando a Vos brinda asistencia directa a las familias. Entre otras acciones, entrega bolsones de alimentos a las madres que lo necesitan y ajuares para acompañarlas antes del nacimiento de sus hijos. La iniciativa comenzó con la atención de niños con desnutrición, a partir de un modelo de trabajo vinculado con la Fundación CONIN, de Mendoza. Con el tiempo, el equipo incorporó un programa para embarazadas, al entender que era necesario intervenir antes del nacimiento para acompañar tanto la salud del bebé como el vínculo con su madre. En 2021, después de la pandemia, la organización abrió un jardín para niños de sala de dos y tres años que no tenían acceso a otras instituciones. Allí reciben desayuno y almuerzo, además de acompañamiento educativo y profesional. Una vez que finalizan esa etapa, buscan que se incorporen a los jardines estatales del barrio. Actualmente, más de 110 niños pasan por la organización. Los chicos que asisten al jardín concurren en turnos mañana y tarde, mientras que los más pequeños participan de los controles de salud, las consultas de lactancia y nutrición y las actividades de desarrollo temprano. Un centro de formación para las madres de Ezeiza El nuevo edificio busca sumar una dimensión al trabajo que la organización desarrolla desde hace más de una década. La intención es que las madres puedan fortalecer sus propias trayectorias educativas y laborales sin dejar de contar con el acompañamiento para la crianza de sus hijos. "Dejá a tu nene acá, nosotros lo vamos a cuidar, va a estar en el jardín, pero aprovechá esas horas para tu propia promoción humana y terminá el secundario o capacitate en algún oficio", describió Lascano sobre el funcionamiento que imaginan para el espacio. A mediano plazo, también proyectan establecer alianzas con empresas y organismos del Estado para ofrecer cursos y capacitaciones. La idea es que las familias puedan acceder a herramientas que les permitan desarrollar proyectos productivos y mejorar sus oportunidades laborales.

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