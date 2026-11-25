Una mujer en situación de calle fue víctima de un abuso por parte de un hombre que llegó en auto y la encontró debajo de un techo, mientras se resguardaba de la lluvia. El episodio ocurrió durante la madrugada del martes 17 de noviembre en la localidad de Rafael Calzada y quedó registrado por cámaras de seguridad. El hecho sucedió alrededor de las 4:30 en la intersección de las calles Rafael Altamira y Colón. Las imágenes, que se difundieron en las últimas horas en las redes sociales, muestran que el conductor detuvo su vehículo en la esquina, descendió y miró hacia ambos lados para comprobar que no hubiera otras personas cerca. Posteriormente, caminó unos metros hasta donde estaba sentada la víctima y la atacó exhibiendo sus genitales. Unos minutos más tarde, se apartó, hizo gestos obscenos y volvió hacia la esquina, donde simuló ofrecerle dinero y se masturbó antes de irse.

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La denuncia y el avance de la causa Jesica, empleada de Casa Colombo, lugar que registró lo sucedido, contó ante El Diario Sur que el episodio lo descubrieron de manera accidental: “Nos enteramos de casualidad. No son cámaras que están siendo monitoreadas las 24 horas. Vimos este hecho de casualidad y, en cuanto mi hermana lo vio, automáticamente empezamos a movilizarnos entre los vecinos. Después comenzó el tema de las denuncias para dar cuenta de lo sucedido ante la Policía”. La hermana de Jesica fue quien realizó la denuncia y la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Lomas de Zamora está a cargo de la causa. Sin embargo, la vecina de Rafael Calzada señaló que hasta el momento no habían recibido información oficial sobre el avance de la investigación ni sobre la situación del sospechoso. En ese sentido, mencionó que circulaban versiones acerca de que el hombre ya habría sido identificado con nombre y apellido y estaría detenido. A pesar de eso, aclaró que no tienen ninguna confirmación. La situación de la mujer en situación de calle en Rafael Calzada También describió las condiciones de vulnerabilidad de la víctima. Según contó, la mujer, de aproximadamente 50 años, tiene problemas de salud mental y dificultades motrices, y suele frecuentar la zona de Rafael Calzada y Burzaco: “Esperamos que, al viralizarse esto, empiecen a actuar tanto la Fiscalía como el personal de salud”.

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