En distintos puntos de Lomas comenzaron obras de construcción y reparación de veredas. Los trabajos se concentran en Fiorito, Lomas, Parque Barón y San José e incluyen sectores cercanos a escuelas, centros de salud, espacios comunitarios y zonas de circulación cotidiana. El programa, según indicaron desde el Gobierno local, contempla para este año la ejecución de un total de 11.500 metros cuadrados de veredas de hormigón cepillado en diferentes localidades del distrito. Uno de los frentes activos se encuentra en Fiorito, sobre Recondo, entre Fallieres y Núñez de Arce. Allí se construyen más de 350 metros cuadrados de nuevas veredas, según detallaron.

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En la misma zona, recientemente finalizaron trabajos sobre Recondo y la Autopista Presidente Perón. En ese sector se repararon otros 400 metros cuadrados de hormigón, en las inmediaciones del Centro Cultural Fiorito y el Destacamento de Bomberos de Cuartel IX. Las intervenciones también llegaron a Parque Barón, donde se ejecutan más de 240 metros cuadrados de veredas sobre la avenida Juan XXIII, en las inmediaciones del puente. Obras en escuelas y espacios educativos de Lomas En la Escuela Nº 9, ubicada sobre Hipólito Yrigoyen 9240, ya se completaron más de 75 metros cuadrados de reparaciones. Además, comenzaron las obras en el Centro Educativo Complementario Nº 801, ubicado en Las Heras 2488. Allí está prevista la construcción de más de 130 metros cuadrados de veredas de hormigón. Las intervenciones también llegaron a Parque Barón, donde se ejecutan más de 240 metros cuadrados de veredas sobre la avenida Juan XXIII, en las inmediaciones del puente.

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