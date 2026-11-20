Bomberos Voluntarios de San José salvaron a un bebé de siete meses que se estaba ahogando con comida durante la noche del jueves 19 de noviembre. Los integrantes del cuerpo le practicaron maniobras y consiguieron que reaccionara antes de la llegada del personal médico.

El episodio ocurrió alrededor de las 23:10 horas en el Destacamento N° 2 de San José, ubicado en avenida Eva Perón 3165, en Temperley. Hasta allí llegó una familia con el pequeño, que presentaba signos de vulnerabilidad.

Ante ese contexto, el comandante Oscar Scarpitto, el sargento Hernán De Grazia y el cabo Mauro Nardoni dieron aviso al servicio de emergencias municipal 107 y comenzaron a realizarle las maniobras de desobstrucción adecuadas para su edad.