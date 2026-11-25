Una posible fuga de gas en la zona de Alem y Rojas, en Monte Grande, provocó este miércoles la evacuación preventiva de cuatro locales comerciales y un corte de tránsito. Tras el operativo, personal de Metrogas inspeccionó la hamburguesería Hamburguesas Extremas, señalada como el posible origen de la pérdida, y dispuso su clausura preventiva.
Según informaron fuentes del caso a El Diario Sur, durante la primera inspección la empresa no encontró una falla dentro del establecimiento. Sin embargo, resolvió mantener el comercio cerrado hasta poder revisar individualmente cada uno de los artefactos que utilizan gas en el local.
Una vez finalizada esa evaluación, se determinará si la hamburguesería está en condiciones de volver a funcionar normalmente, algo que podría ocurrir en las próximas horas. Hasta entonces, permanecerá clausurada de manera preventiva.
Evacuación y operativo por la fuga de gas en Monte Grande
El episodio comenzó alrededor de las 15:30, cuando se advirtió un fuerte olor a gas en las inmediaciones de la hamburguesería. La situación motivó la evacuación preventiva de cuatro comercios de la esquina, entre ellos la perfumería Pigmento, donde las trabajadoras habían advertido el olor.
El operativo contó con la participación de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría, personal municipal, efectivos policiales y SAME. Como parte del procedimiento, se interrumpió el suministro de gas y se restringió la circulación sobre la calle Alem, desde la esquina con Ameghino.
Además, las líneas de colectivos que circulaban por la zona fueron desviadas por calles paralelas. Los otros comercios evacuados pudieron reabrir sus puertas una vez finalizadas las medidas preventivas.
De acuerdo con las fuentes consultadas por El Diario Sur, no hubo personas damnificadas por el episodio.
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