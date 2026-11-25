Una posible fuga de gas en la zona de Alem y Rojas, en Monte Grande, provocó este miércoles la evacuación preventiva de cuatro locales comerciales y un corte de tránsito. Tras el operativo, personal de Metrogas inspeccionó la hamburguesería Hamburguesas Extremas, señalada como el posible origen de la pérdida, y dispuso su clausura preventiva.

Según informaron fuentes del caso a El Diario Sur, durante la primera inspección la empresa no encontró una falla dentro del establecimiento. Sin embargo, resolvió mantener el comercio cerrado hasta poder revisar individualmente cada uno de los artefactos que utilizan gas en el local.

Una vez finalizada esa evaluación, se determinará si la hamburguesería está en condiciones de volver a funcionar normalmente, algo que podría ocurrir en las próximas horas. Hasta entonces, permanecerá clausurada de manera preventiva.