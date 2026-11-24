Un prestamista de Lomas de Zamora fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por extorsionar durante más de un año a un hombre al que inicialmente le habían otorgado un préstamo de $50.000. Mediante amenazas de muerte y exigencias de dinero, el acusado consiguió que la víctima realizara transferencias por más de $5 millones. Según señalaron fuentes del caso, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de Lomas de Zamora condenó a P.R. por el delito de extorsión. Durante los alegatos, la fiscal Mariana Monte había solicitado una pena de 7 años y 7 meses de prisión, apenas un mes más que la finalmente impuesta por los jueces. El fallo también incluyó un pedido para que se investigue a otro hombre que habría participado en el inicio de la maniobra, ya que fue quien contactó a la víctima y le entregó el dinero del préstamo original. Según los magistrados, su intervención podría encuadrarse en los delitos de extorsión y usura. El préstamo de $50 mil que terminó en una extorsión millonaria Los hechos comenzaron en febrero de 2024, cuando un hombre contactó a un prestamista para solicitarle $50.000. El acuerdo establecía que debía devolver el dinero en cuotas, hasta completar un total de $120.000.

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Sin embargo, cuando la víctima todavía estaba realizando los primeros pagos, el prestamista le comunicó que P.R. sería quien se encargaría de cobrar el resto de la deuda. A partir de ese momento, el acusado comenzó a comunicarse con el hombre y a exigirle sumas muy superiores a las que habían acordado inicialmente. Para conseguir el dinero, recurrió a amenazas telefónicas y exigencias constantes de transferencias. Entre los mensajes que recibió la víctima hubo intimidaciones de muerte y advertencias sobre posibles represalias contra él y su familia. Ante las intimidaciones, la víctima continuó realizando depósitos de dinero que llegaron a multiplicar varias veces el monto del préstamo original. Según se estableció durante la investigación, terminó entregando más de $5 millones. La denuncia y la detención del prestamista en Lomas de Zamora La situación salió a la luz cuando el hijo de la víctima encontró a su padre en muy mal estado. Al hablar con él, el hombre le contó la cantidad de dinero que venía entregando como consecuencia de las extorsiones y las amenazas que recibía.

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