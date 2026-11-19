El Centro de Formación Profesional (CFP) N° 401 de Lomas de Zamora abrió la preinscripción para el ciclo lectivo 2027, con 13 propuestas de formación vinculadas a distintos oficios y áreas laborales. El trámite comenzará el lunes 30 de noviembre y se realizará de manera presencial en la sede de Siritto 370. La institución ofrece capacitaciones relacionadas con la industria, la tecnología, los servicios y la construcción. Los cursos comenzarán en marzo de 2027 y permitirán obtener certificados oficiales otorgados por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Entre las opciones disponibles se encuentran Reparador de Dispositivos Móviles y Celulares, Instalador y Reparador de Equipos de Climatización, Electricista Industrial, Electricista en Inmuebles, Pizzero y Rotisero, Auxiliar en Instituciones Educativas y Soldador.

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La propuesta se completa con los trayectos de Diseño Proyectual Asistido por Computadora, Práctico en Mantenimiento de Edificios, Auxiliar Mecánico de Automotores, Mecánico de Transmisiones del Automotor, Instalador de Sistemas de Muy Baja Tensión y Operador de Informática para Administración y Gestión. Las capacitaciones se desarrollarán principalmente durante el turno vespertino, con clases distribuidas de lunes a viernes. De esta manera, la oferta contempla distintas áreas de formación para quienes buscan incorporar conocimientos específicos o capacitarse en un oficio. Las preinscripciones se realizarán de lunes a viernes, de 18 a 20.30, en la sede del CFP N° 401, ubicada en Siritto 370. Lee también: Lomas de Zamora: una moto chocó contra un taxi y sus dos ocupantes cayeron sobre el asfalto Cómo anotarse en el CFP N° 401 de Lomas de Zamora Las preinscripciones se realizarán de lunes a viernes, de 18 a 20.30, en la sede del CFP N° 401, ubicada en Siritto 370, Lomas de Zamora. El trámite será presencial y estará habilitado a partir del lunes 30 de noviembre.

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