El Parque de Lomas de Zamora será escenario de una jornada estelar de BMX con la particularidad que las carreras de la competencia se afrontarán de noche, en el marco de una edición histórica que prevé una gran cantidad de atletas en pista.

El evento, pautado para el próximo 5 de diciembre, tendrá lugar en la estructura ubicada en el terreno en la zona sur del conurbano bonaerense, sobre la calle Siritto, y mostrará el repertorio de distintos referentes de la disciplina, alguno de ellos con largo recorrido internacional, que buscarán la gloria bajo la Luna, a diferencia de los certámenes habituales, que tienen lugar durante el mediodía.

En diálogo con El Diario Sur, Emiliano Coria, vecino de Canning y referente de la escuela de la especialidad ubicada en el distrito lomense, detalló que es un itinerario que no se realiza hace por lo menos cinco años y que evidencia una espectacularidad distinta: “Es otra cosa, diferente, le da otra vida”, sentenció, al puntualizar sobre una grilla que recurrentemente se hace con luz solar, a tal magnitud que son pocas las pistas en el mundo que cuentan con la luminosidad necesaria para realizar este tipo de carreras.

Desde distintos puntos del país

En ese sentido, habrá atletas de distintos puntos del país que sacarán rédito de la circunstancia para dar rienda suelta a su actividad, aunque las estrellas serán aquellos chicos que integran la estructura educativa y suelen recibir la mayoría de los aplausos de los espectadores.