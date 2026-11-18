Una mujer y un menor de edad sufrieron heridas este miércoles por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito entre una motocicleta y un taxi en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. Ambos ocupantes del rodado cayeron sobre el asfalto tras el impacto, que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
El episodio ocurrió en la intersección de Capitán Sarmiento y Evaristo Carriego, cuando el automóvil avanzaba por esta última calle y fue alcanzado por la moto, que circulaba por Capitán Sarmiento, según se ve en la filmación.
De acuerdo con las imágenes difundidas, la motocicleta impactó contra el sector trasero del taxi, lo que provocó que sus dos ocupantes salieran despedidos. Tanto la conductora como el menor dieron una vuelta en el aire antes de caer sobre la calzada.
A pesar de la caída, ninguno de los dos habría sufrido lesiones de gravedad. La mujer consiguió incorporarse sin asistencia, mientras que el menor manifestó que tenía una molestia en una de sus piernas, de acuerdo a lo que puede verse en las imágenes.
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