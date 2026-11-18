Una mujer y un menor de edad sufrieron heridas este miércoles por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito entre una motocicleta y un taxi en Villa Albertina, partido de Lomas de Zamora. Ambos ocupantes del rodado cayeron sobre el asfalto tras el impacto, que quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

El episodio ocurrió en la intersección de Capitán Sarmiento y Evaristo Carriego, cuando el automóvil avanzaba por esta última calle y fue alcanzado por la moto, que circulaba por Capitán Sarmiento, según se ve en la filmación.