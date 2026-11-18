El Municipio de Lomas de Zamora entregó los premios del Concurso de Innovación en Comunidad 2026, una iniciativa que reunió a estudiantes de 17 instituciones educativas del distrito para desarrollar proyectos vinculados con la ciencia, la tecnología y la resolución de problemáticas concretas de la comunidad.
En total, participaron 42 equipos que trabajaron en distintas propuestas a partir de los conocimientos adquiridos en las escuelas. La iniciativa, según indicaron desde el Gobierno local, buscó acercar a los estudiantes al desarrollo de soluciones aplicables a situaciones de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y el entramado productivo local.
Entre los proyectos distinguidos se encuentra “Leo, comprendo y aplico”, presentado por el Instituto Sagrada Familia. La propuesta apunta a fortalecer el aprendizaje de matemática a través de una herramienta desarrollada por los estudiantes.
Otro de los trabajos reconocidos fue “Barreras Peatonales Automatizadas”, de la Escuela Técnica N.º 7. El equipo diseñó un sistema tecnológico orientado a mejorar la seguridad de los cruces ferroviarios peatonales.
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Los proyectos que fueron premiados en Lomas
También recibieron una distinción los proyectos SIGIAU, de la Escuela Secundaria N.º 8; Cooperamiguinchis, del Modelo Parque Barón; PP Argento, de la Escuela Técnica N.º 5; e ISAC, de la Escuela Técnica N.º 2.
Como parte del reconocimiento, los seis equipos recibieron herramientas y materiales tecnológicos para continuar con el desarrollo de sus proyectos. Entre los elementos entregados se encuentran impresoras 3D, computadoras y kits de robótica.
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