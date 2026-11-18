El Municipio de Lomas de Zamora entregó los premios del Concurso de Innovación en Comunidad 2026, una iniciativa que reunió a estudiantes de 17 instituciones educativas del distrito para desarrollar proyectos vinculados con la ciencia, la tecnología y la resolución de problemáticas concretas de la comunidad.

En total, participaron 42 equipos que trabajaron en distintas propuestas a partir de los conocimientos adquiridos en las escuelas. La iniciativa, según indicaron desde el Gobierno local, buscó acercar a los estudiantes al desarrollo de soluciones aplicables a situaciones de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y el entramado productivo local.

Entre los proyectos distinguidos se encuentra “Leo, comprendo y aplico”, presentado por el Instituto Sagrada Familia. La propuesta apunta a fortalecer el aprendizaje de matemática a través de una herramienta desarrollada por los estudiantes.