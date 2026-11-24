El Municipio de Lomas de Zamora incorporará nuevos sectores de calistenia en cuatro espacios públicos del distrito. El proyecto contempla la construcción de bases de hormigón, la colocación de pisos de caucho y la instalación de estructuras para que los vecinos puedan realizar ejercicios al aire libre.
Los nuevos espacios estarán distribuidos en distintos puntos del partido. Los lugares elegidos para incorporar el equipamiento son el Parque Municipal Eva Perón, el Parque Finky de Turdera, la Plaza Colón de Temperley y la Plaza Levalle de Banfield.
Dónde instalarán los sectores de calistenia en Lomas de Zamora
Para poner en funcionamiento las estaciones, se construirán plateas de hormigón armado que servirán de soporte para las instalaciones. Sobre esas superficies se colocará un revestimiento de caucho, destinado a ofrecer una superficie adecuada para la práctica de actividad física.
Además, el proyecto incluye la incorporación de equipamiento y estructuras específicas para desarrollar distintos ejercicios de calistenia, una disciplina que utiliza el propio peso corporal como resistencia para trabajar la fuerza, la coordinación y la flexibilidad.
Qué es la calistenia y cómo se practica
La calistenia es una modalidad de entrenamiento que permite realizar ejercicios sin necesidad de utilizar máquinas o pesas. Para practicarla se emplean principalmente estructuras sencillas, como barras y paralelas, que permiten trabajar diferentes grupos musculares.
En los últimos años, esta disciplina ganó popularidad, especialmente entre los jóvenes, y se extendió a plazas y parques como una alternativa para realizar actividad física al aire libre.
Los ejercicios pueden adaptarse a distintos niveles de preparación, desde rutinas básicas hasta movimientos de mayor dificultad. Además del entrenamiento individual, la actividad suele desarrollarse en grupo y permite compartir espacios de práctica e intercambio entre sus participantes.
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