El Municipio de Lomas de Zamora incorporará nuevos sectores de calistenia en cuatro espacios públicos del distrito. El proyecto contempla la construcción de bases de hormigón, la colocación de pisos de caucho y la instalación de estructuras para que los vecinos puedan realizar ejercicios al aire libre.

Los nuevos espacios estarán distribuidos en distintos puntos del partido. Los lugares elegidos para incorporar el equipamiento son el Parque Municipal Eva Perón, el Parque Finky de Turdera, la Plaza Colón de Temperley y la Plaza Levalle de Banfield.

Dónde instalarán los sectores de calistenia en Lomas de Zamora

Para poner en funcionamiento las estaciones, se construirán plateas de hormigón armado que servirán de soporte para las instalaciones. Sobre esas superficies se colocará un revestimiento de caucho, destinado a ofrecer una superficie adecuada para la práctica de actividad física.