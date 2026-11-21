La Noche de los Teatros tendrá este domingo una nueva edición en Lomas de Zamora, con una programación de funciones gratuitas en salas y espacios culturales independientes. Habrá propuestas para las infancias, comedias, obras de teatro, clown y espectáculos de teatro de objetos.
La jornada es organizada por la Red Teatral Sur, un colectivo que reúne a trabajadores y trabajadoras de la actividad teatral de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Ezeiza y Presidente Perón. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI).
La programación se extenderá durante buena parte de la jornada y tendrá funciones en distintos espacios de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley y Llavallol.
Qué obras se podrán ver en Lomas de Zamora
En Lomas de Zamora, a las 19, el Teatro Urbano, ubicado en avenida Frías 1074, presentará La Isla desierta, una adaptación de la obra de Roberto Arlt centrada en un grupo de trabajadores que imagina una salida de su rutina.
A la misma hora, Cultura del Sur, en Meeks 1066, ofrecerá Fueguitos del Sur. También a las 19, Teatro Horizonte, sobre Yrigoyen 9437, tendrá una función de Una familia en juego, adaptación libre de En familia, de Florencio Sánchez.
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La programación continuará a las 21 en Sala Sudaka, ubicada en Portela 82, con mARdEmARES, una propuesta de teatro de objetos, luces y sombras protagonizada por Mario Marino. En el mismo horario, Teatro Horizonte presentará El Herrero y el Diablo.
En Banfield Este, la propuesta será a las 18 en Patuka Espacio Cultural, en Campos 781. Allí se podrá ver El extranjero, una comedia para infancias y público familiar de la Compañía Guacamole.
Teatro para las infancias y propuestas para adultos
En Temperley, la actividad comenzará a las 17 en Casa Cacerola, ubicada en avenida Almirante Brown 4232, con A mover las cachas, un espectáculo de clown destinado a las infancias.
A las 19, Teatro Nobles Bestias, en 14 de Julio 142, presentará De solas que son las tres, una comedia protagonizada por tres mujeres. Más tarde, a las 22, Casa Cacerola ofrecerá Mediocre, un unipersonal de sátira dramática.
Por último, en Llavallol, Casa Fuentealba, ubicada en Antártida Argentina 1753/55, tendrá a las 20 una función de Postales Argentinas, una tragicomedia distópica destinada a mayores de 18 años.
Todas las funciones de La Noche de los Teatros serán con entrada libre y gratuita, según indicaron desde la organización. Además, recomendaron comunicarse previamente con cada sala para consultar y realizar las reservas correspondientes.
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