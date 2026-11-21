La Noche de los Teatros tendrá este domingo una nueva edición en Lomas de Zamora, con una programación de funciones gratuitas en salas y espacios culturales independientes. Habrá propuestas para las infancias, comedias, obras de teatro, clown y espectáculos de teatro de objetos.

La jornada es organizada por la Red Teatral Sur, un colectivo que reúne a trabajadores y trabajadoras de la actividad teatral de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Ezeiza y Presidente Perón. La iniciativa también cuenta con el acompañamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI).

La programación se extenderá durante buena parte de la jornada y tendrá funciones en distintos espacios de Lomas de Zamora, Banfield, Temperley y Llavallol.

Qué obras se podrán ver en Lomas de Zamora

En Lomas de Zamora, a las 19, el Teatro Urbano, ubicado en avenida Frías 1074, presentará La Isla desierta, una adaptación de la obra de Roberto Arlt centrada en un grupo de trabajadores que imagina una salida de su rutina.